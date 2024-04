Cătălin Cîrstoiu: Dintr-un candidat pe locul 3, că așa am fost prezentat, am devenit o țintă. Nu exclud posibilitatea să fi fost și din PSD oameni care nu mă plac (VIDEO)

Cătălin Cîrstoiu, , a vorbit despre alegerile locale din 9 iunie, vineri, într-o la Spitalul Universitar, și a declarat că a devenit „o țintă” și că nu exclude „posibilitatea să fi fost și din PSD oameni care nu” îl „plac”.

Cătălin Cîrstoiu: Am devenit o țintă

Întrebat de reporteri despre Gabriela Firea, Cătălin Cîrstoiu a spus: „Doamna Firea este președintele PSD București și are o influență foarte mare în ceea ce înseamnă filiala PSD din București, pentru că e normal, e liderul PSD București și are un cuvânt greu de spus. Sunt lideri din PSD care au participat cu mine în diverse manifestări din oraș, care au fost alături de mine. Sunt trei primari de sector, doi de la PSD, unu de la PNL, care au făcut treabă în sectoarele lor și au o imagine foarte bună, și au construit ceva. Sunt oameni de construcție”.

„Părerea mea e că am devenit dintr-un candidat pe locul 3, că așa am fost prezentat, o țintă – și îmi susțin punctul de vedere, pentru că eu cred că au fost atât din partea PSD, PUSL, dar nu exclud posibilitatea să fi fost și din PSD oameni care nu mă plac”, a continuat candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei.

Cătălin Cîrstoiu: Nu fac din politică o carieră

„Mesajul meu e foarte clar. Eu o am o meserie, sunt medic, pot să îmi fac treaba în orice moment, pe cea de doctor. Eu am studenți. Nu fac din politică o carieră, nu e țelul meu acesta. Am vrut să fac o administrație și vreau să ajut, pentru că nu făceam pentru mine asta. Pentru mine nu era necesar să ajung primar general. Eu am crezut că demersul meu este să fac ceva mai bine pentru noi toți, pentru că în continuare cred că managementul Bucureștiului, administrația Bucureștiului poate fi făcută altfel”, a continuat Cătălin Cîrstoiu.