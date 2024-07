Cătălin Cîrstoiu: Nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt în dosare de incompatibilitate. Am făcut tot ce am putut să îmi ajut pacienții și colegii

Cătălin Cîrstoiu, , a susținut o declarație de presă, luni, în fața Spitalului Universitar, și a subliniat că doar Agenția Națională de Integritate poate să emită constatări de incompatibilitate. „Eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt în dosare de incompatibilitate”, afirmat medicul.

Cătălin Cîrstoiu: Nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt în dosare de incompatibilitate

Candidatul PSD-PNL la Capitală spune că doar ANI poate să dea rapoarte prin care să constate o eventuală incompatibilitate.

„Am auzit și eu, ca și dumneavoastră, declarațiile publice ale domnului președinte Ciucă și ale domnului Marcel Ciolacu, domnului prim-ministru. Oricum aveam intenția să fac acest lucru, dar consider că e util să facem asta cât mai repede. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun legat de acuzațiile de incompatibilitate, opinia mea este că nici eu, nici presa, ci doar o instituție poate să emită un raport care să constate acest lucru, adică Agenția Națională de Integritate. Din punctul meu de vedere, eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt în dosare de incompatibilitate”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.

„Vreau să vă spun că am operat și în alte spitale publice, la solicitarea colegilor mei de acolo, când au avut o problemă în sala de operații. Vreau să vă spun că am operat și în Republica Moldova, unde am început artroplastia, adică protezarea genunchiului și a șoldului. Vreau să vă spun că am oferit opiniile mele medicale și expertiza mea profesională și în alte spitale private atunci când mi s-a solicitat acest lucru. Eu întotdeauna am răspuns oricărui apel telefonic, chiar dacă rețelele mobile nu sunt acreditate pentru educație medicală. Mi-am spus opiniile, mi-am ajutat colegii când au avut o problemă cu un pacient”, a adăugat medicul.

Cătălin Cîrstoiu: Am făcut tot ce am putut să îmi ajut pacienții și colegii

„Eu nu fac o chirurgie ușoară. Fac o chirurgie complicată aici, la Spitalul Universitar, adică mă ocup de tratamentul tumorilor osoase, al cancerelor osoase, de artroplastie, operații mari, reviziile, adică schimbarea unor proteze cu alte proteze. Nu e un domeniu accesibil oricui din punct de vedere profesional, așa încât eu am făcut tot ce am putut să îmi ajut pacienții, să îmi ajut colegii, și asta e expertiza mea și menirea mea, ca profesor universitar”, a continuat Cătălin Cîrstoiu.