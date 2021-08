Ciprian Teleman: „Nu am făcut și nu o să fac numiri politice. Asta o să îmi aducă critică în partid”

Întrebat dacă a făcut în minister numiri pe criterii politice, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Ciprian Teleman, a declarat duminică seara în emisiunea „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că nu a făcut astfel de numiri, spre nemulțumirea unora din partid. El a dat exemplul secretarului de stat Dragoș Ciuparu, care nu este membru USR PLUS:

“Nu, și nu o să fac în nicio companie. Numiri politice înseamnă să angajezi oameni pentru că sunt membri de partid în primul rând. Nu am făcut și nu o să fac asta. O să angajez oameni pentru ce pot. Eu am doi secretari de stat pentru cercetare care nu sunt membri în partid.

Am căutat în partid. L-am păstrat pe secretarul de stat Dragoș Ciuparu pentru că este unul dintre omanii cei mai reformiști. Am vorbit cu domnul rector Daniel David și am cerut să îmi recomande pe cineva din zona universitară care poate să facă bridge-ul dintre cercetarea universitaară și cea academică. Am primit o recomandare și am făcut propunerea premierului să îl numească secretar de stat.

Eu nu am oamnei din partid. Știu, asta o să îmi aducă critică dar am vrut oamnei care să livreze”, a declarat ministrul Ciprian Teleman.