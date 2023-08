Claudiu Năsui, despre atitudinea Poliției în privința accidentului de la 2 Mai: E încă un caz de faliment. Falimentul privat e clar, dar la instituțiile de stat arată fix așa. Timpul trece, leafa merge (VIDEO)

Deputatul USR Claudiu Năsui a comentat felul în care a acționat Poliția în privința accidentului de la 2 Mai, marți, pe B1 TV, la o ediție specială realizată de Oana Stănciunescu, și s-a arătat de părere că este vorba despre „încă un caz de faliment” al instituțiilor statului.

Claudiu Năsui (USR), pe B1 TV, despre accidentul de la 2 Mai și „falimentul” instituțiilor de stat

Întrebat despre eșecurile pe care le tot înregistrează instituțiile de stat, deputatul USR a afirmat: „Oare am ajuns aici sau suntem aici de multă vreme și tot ne mai miră exact aceleași lucruri? Nu mai țineți minte când ardeau oameni de vii în spitale, în spital? Nu mai țineți minte când o femeie a fost pusă să nască în fața spitalului? Asta s-a întâmplat acum câteva săptămâni, circa o lună, cred că mai puțin de o lună. Țin minte în anii `90 filmul acela care a fost făcut, «Moartea domnului Lăzărescu», dacă îl mai țineți minte. E valabil de atunci”.

„Ați zis foarte bine, asta este țara pe care am construit-o, asta este țara care 33 de ani nu a reformat niciun pic din sistemul de sănătate. Avem aproape același sistem de sănătate ca în vremea comunismului. Toate sunt de stat, totul e monopol de stat. Timpul trece, leafa merge. Tot ce trebuie să facă doctorii, asistentele, managerii e să se asigure că nu e un scandal prea mare”, a continuat Claudiu Năsui.

Întrebat despre felul în care a acționat Poliția în cazul , el a spus: „E încă un caz de faliment, dar eu v-aș întreba așa, cum arată falimentul statului? Că falimentul privat e clar. O firmă nu mai are bani, la un moment dat zicem, am închis prăvălia, nu mai avem clienți, nu mai are nimeni încredere în noi, trebuie să închidem, dar în cazul Poliției sau în cazul instituțiilor de stat cum ar arăta? Pentru că ei tot timpul vor avea bani. La ei, timpul trece, leafa merge, adică la ei falimentul arată fix așa”.

„Omul acesta drogat, care a omorât doi oameni, a fost oprit de două ori înainte de echipaje de poliție și, din câte am înțeles până acum tot din presă, unul dintre echipaje chiar și l-au lăsat să plece mai departe, sperând că nu o să facă accident, deși era inevitabil că un om care conduce bezmetic și e și drogat va face accident. Aici ce să mai spui ?”, a mai afirmat Claudiu Năsui.