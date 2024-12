Crin Antonescu, despre campaniile electorale realizate pe Tiktok: Ceea ce trebuie viralizat acum este democraţia

candidatul susținut de cele trei partide aflate la guvernare, a afirmat că pentru a decide soarta României, este nevoie de multă răbdare pentru a urmări dezbaterile candidaților. Pe rețelele de socializare se poate viraliza orice, însă „ceea ce trebuie viralizat acum, ca să mai putem avea TikTok, este democraţia”.

„Istoria se construieşte încet şi istoria nu se face cu breaking news”

„Acolo sunt copiii noştri. Şi nu e vorba numai de copii, că eu cunosc şi bunici care sunt pe TikTok, sunt aderenţi de dată recentă, maestrul Cristoiu, de exemplu, care face intens un laudatio pentru acest mijloc de comunicare, şi atâţia. Dar, ce facem? Eu încă nu înţeleg, că v-am spus, nu sunt iniţiat, o să mă pun la punct. Încap trei-patru capete de oameni în TikTok, acolo, în telefon, să facă un debate? Pentru că, totuşi, copii, – vorbesc aşa pentru că fiica mea e generaţia voastră – nu e de ajuns să vedeţi un om, Georgescu, Popescu, eu, altul, care vă vorbeşte oricât de frumos, oricât de percutant, oricât de incitant, un minut şi jumate până vă plictisiţi, sau ca să nu vă plictisiţi, e vorba de soarta unei ţări şi e vorba ca atunci când oamenii stau faţă în faţă şi discută lucruri despre acest subiect, este altceva. Aşa fac şi americanii, aşa face orice democraţie, nu pentru că ar fi un concurs de ciondăneli, nu pentru că ar fi un concurs de cine e mai bun de gură sau cine dă replica cea mai cool sau mai spectaculoasă, ci pentru că, într-un asemenea debate, îl vezi pe om, cu firea, cu nervii, cu răbdarea, cu sclipirea, cu ce are el. Îl vezi live”, a argumentat, vineri seară, la Antena 3, Crin Antonescu, conform

„Istoria se construieşte încet şi istoria nu se face cu breaking news. Iar apropo de viralizare, noi putem viraliza acum orice aberaţie (…) dar trebuie să înţeleagă, în primul rând, generaţia lor, a stăpânilor TikTok-ului, că ceea ce trebuie viralizat acum, ca să mai putem avea TikTok, este democraţia. Asta trebuie salvat, asta trebuie viralizat, că ea va căpăta un chip sau altul de preşedinte. Dacă n-aveam răbdare, înseamnă că n-aveam răbdare cu propria noastră soartă, cu propria noastră viaţă”, a adăugat Crin Antonescu.

Crin Antonescu nu mai folosește rețele sociale

a declarat că nu are cont pe TikTok, nici pe Instagram, iar pe Facebook nu a mai postat de aproape un deceniu.

„Eu nu am avut în aceşti ani în care am lipsit din exerciţiul politic activ viaţă pe reţelele sociale, pe niciuna, pentru că nu am avut nevoie. Preocupările mele au fost de altă natură, am scris, am citit, am călătorit, am gândit, am observat, nu în comunicat social de amploare, am comunicat în regim intim”, a explicat Crin Antonescu.