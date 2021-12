Cristian Băcanu: Trebuie să respectăm drepturile și libertățile tuturor, dar inclusiv dreptul la viață. Singura soluție pentru a reduce impactul pandemiei este să ne vaccinăm cât mai mulți (VIDEO)

Deputatul PNL Cristian Băcanu susține că singura soluție pentru a reduce impactul pandemiei de COVID-19 este să ne vaccinăm într-un număr cât mai mare. „E adevărat, trebuie să respectăm drepturile și libertățile tuturor, dar inclusiv dreptul la viață al cetățenilor trebuie respectat”, a spus liberalul, vineri seară, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Cristian Băcanu (PNL), pe B1 TV: „Eu sunt vaccinat cu a treia doză și îi încurajez pe toți să se vaccineze”

„Eu vă dau exemplul Germaniei. Nu o să vin să vă spun ce părere am eu, că eu sunt jurist, nu am eu păreri neapărat personale, dar e un exemplu relevant al Germaniei. Germania, până prin octombrie, a avut exact modelul pe care îl propune domnul ministru Rafila, respectiv certificatul verde era obligatoriu pentru o serie de activități și puteau să întreprindă acele activități inclusiv cei care prezentau un test, iar testul era suportat de către statul german. În momentul în care numărul de cazuri a crescut și guvernul federal a constatat că nu există o politică indirectă (…) de convingere a populației să se vaccineze a spus, `OK, nu e nicio problemă, din momentul acesta vă testați pe cont propriu`. De unde știu asta? Vă spun, de pildă, eu fac un MBA în Germania și am primit e-mail de la facultate spunându-mi că din momentul acesta, dacă eu nu sunt vaccinat, va trebui să îmi suport singur costul testului dacă vin la cursuri la facultate. S-a întâmplat de acum două luni de zile. Eu sunt vaccinat cu a treia doză și îi încurajez pe toți să se vaccineze”, a declarat deputatul PNL.

Cristian Băcanu spune că și dreptul la viață trebuie respectat.

„L-am ascultat pe domnul Zetea (deputat PSD, n.r.) un pic mai devreme și vă spun foarte sincer că e adevărat, trebuie să respectăm drepturile și libertățile tuturor, dar inclusiv dreptul la viață al cetățenilor trebuie respectat, că până la urmă trebuie să înțelegem cu toții singura și singura soluție să reducem impactul acestei pandemii – sau, la un moment dat să îl și eliminăm – e să ne vaccinăm cât mai mulți, într-un număr cât mai mare. (…) E adevărat, nu toți cei care se vaccinează sunt complet imuni la virus, unii pot contracta boala, dar o mare parte a celor vaccinați devin imuni la virus. Eu, de pildă, fiind vaccinat cu trei doze, sunt convins că după ce am fost vaccinat prima oară în februarie 2021 am avut contact cu oameni care aveau virusul și nu m-am îmbolnăvit”, a mai spus Cristian Băcanu.