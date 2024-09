Cristian Seidler acuză o posibilă fraudă electorală: E foarte ciudat să câștigi primării mari și totuși să se confirme scorul dat de exit-poll pentru Dreapta Unită la europarlamentare. Undeva ceva nu se leagă (VIDEO)

Deputatul USR Cristian Seidler a reclamat o posibilă fraudă electorală, duminică, pe B1 TV, la „România alege”, în contextul în care „e foarte ciudat să câștigi primării, primării mari, nu mă refer neapărat la comune, dar inclusiv comune, și totuși de la nivel de europarlamentare să se confirme”, o referire la rezultatele obținute de Alianța Dreapta Unită.

Cristian Seidler (USR) acuză o posibilă fraudă electorală

Cristian Seidler a spus că „apar din ce în ce mai multe localități în care am câștigat primăriile și, din perspectiva asta, e foarte ciudat să câștigi primării, primării mari, nu mă refer neapărat la comune, dar inclusiv comune, și totuși acest scor dat de exit-poll de la nivel de europarlamentare să se confirme”.

„Undeva ceva nu se leagă”, a subliniat deputatul USR.

Întrebat care este explicația pentru scorul dat de exit-poll pentru Alianța Dreapta Unită la europarlamentare, el a adăugat: „Nu am o explicație – și adevărul este că nu doar eu, ci suntem mai mulți de aici care nu credem în scorul ăsta. Dacă pot să am o explicație pentru mine însumi acum, puteți să mă suspectați că am o explicație pentru mine și o alta pe care v-o dau vouă, deși nu e așa, dar ca să pot să am o explicație pentru mine însumi, nu mă refer acum la Cristian Seidler, ci la USR, la Alianța Dreapta Unită, mai întâi trebuie să am un scor pe care să caut explicații. Momentan nu am un scor pe care să pot să încep să facă o analiză, acesta este adevărul”.

Cristian Seidler: Avem o numărătoare paralelă și tendințele sunt clare

Întrebat dacă Dreapta Unită are o numărătoare paralelă, Cristian Seidler a spus: „Da, categoric, și vă confirm că tendințele sunt foarte clare”.

Mai departe, întrebat dacă acuză o fraudare a procesului electoral în secțiile de vot, deputatul USR a confirmat: „Asta am acuzat toată ziua”.

„Nu îmi dau seama și nu vreau să fac speculații în sensul acesta, dar dacă acele buletine trei ștampilate, dacă această chestiune a fost o practică generalizată, se va reflecta într-un număr anormal de buletine de vot anulate”, a mai declarat Cristian Seidler.