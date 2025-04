Daniel Băluță (PSD), șeful de campanie al candidatului coaliției PSD – PNL – UDMR, , îndeamnă la vot pentru . Primarul PSD al Sectorului 4 recunoaște că lidera USR a câștigat alegerile din 24 noiembrie în sectorul pe care îl conduce.

Șeful de campanie al candidatului coaliției PSD – PNL – UDMR a fost invitatul jurnalistei Laura Chiriac, în emisiunea News Pass difuzată pe B1 TV. Băluță l-a luat la țintă pe primarul general Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale și adversarul său de moarte.

În acest context, a susținut că primarul general este sub nivelul moral al Elenei Lasconi și i-a îndemnat pe alegătorii USR s-o voteze la . El a lăudat calitățile morale ale Elenei Lasconi spunând că este „un lucru extraordinar” pentru alegători să se orienteze către ea.

„Nicușor Dan, după cum vedeți, are prostul obicei de a minți. Și nu am spus eu, doamna LAsconi a spus acest lucru și îmi permit de această dată să-i îndemn pe alegătorii USR să o voteze pentru că este un om cu calități morale superioare domnului . Nu este o impostoare, nu este o mincinoasă. Are alte defecte, dar nu pe acestea. Este un lucru extraordinar pentru dânșii să se orienteze către doamna Lasconi pentru că, de departe, valorile morale pe care dânsa le are sunt superioare celor pe care Nicușor Dan le are azi”, a declarat șeful de campanie al lui Crin Antonescu.

Băluță îl laudă pe Crin Antonescu

Daniel Băluță a avut doar cuvinte de laudă și pentru Crin Antonescu, ale cărui interese electorale le reprezintă. Și despre acesta a spus că este extraordinar și că este un politician care unește

„Am fost împreună cu Crin Antonescu în țară. Atât PSD, cât și PNL și UDMR lucrează cot la cot pentru dânsul și încercăm să convingem cât mai mulți oameni despre calitățile pe care le are: faptul că este un om bun, un om echilibrat, faptul că este singurul care are capacitatea de-ai aduna peromâni, de a-i uni”, l-a lăudat Daniel Băluță pe Crin Antonescu.

În ciuda optimismului pe care îl afișează șeful de campanie, mulți analiști politici și experți în campania electorală, sunt de părere că prin declarațiile și mesajele pe care le dă, pentru a-și atrage o anumită parte a electoratului PSD sau UDMR, Crin Antonescu își îndepărtează proprii alegători, de dreapta.

Declarațiile sale controversate referitoare la Adrian Năstase, politician condamnat pentru corupție, orientat spre putinism, despre spune că ar fi fost un președinte mai bun decât Traian Băsescu, la Liviu Dragnea despre care a susținut că ar fi fost victima unui proces politic, dar și admirația pe care și-o declară pentru Viktor Orban, premierul iliberal de la Budapesta nu sunt de natură să-i atragă simpatia alegătorilor pro-europeni.

Antonescu pierde alegătorii de dreapta

Crin Antonescu pare că a pierdut acest electorat, fapt ce rezultă și din sondajele de opinie. Așa se explică și înverșunarea cu care susținătorii săi, Marcel Ciolacu, Daniel Băluță, Mihai Tudose sau Paul Stănescu încearcă să-l impună în tabăra alegătorilor PSD.

O altă strategie menită să manipuleze alegătorii în campanie, care se observă la susținătorii lui Antonescu, are în vedere discreditarea competitorilor de pe partea dreaptă, de unde Antonescu nu reușește să atragă voturi. Este vorba despre Nicușor Dan și Elena Lasconi. În emisiuni sau interviuri publice, anumite persoane, din tabăra PSD – PNL – UDMR lansează ideea potrivit căreia cei doi nu ar fi potriviți pentru funcția de președinte deoarece sunt primari și ar fi diferențe între administrația locală și cea centrală.

Pe de altă parte, adversarii lui Crin Antonescu îl atacă pe tema absenței sale din spațiul public și a inactivității din ultimii zece ani. Un personaj care nu a lucrat nicăieri și care a supraviețuit datorită banilor primiți de la soție, nu poate ocupa cea mai înaltă poziție din stat. Justificările pe care le-a adus politicianul, acelea că nu a vrut să se angajeze la vreun cabinet parlamentar – al soției sau al vreunui prieten de partid, nu stau în picioare.

Există numeroase alte locuri de muncă în care ar fi putut activa, în afara celor din sistemul parlamentar. Crin Antonescu este profesor și, de exemplu, ar fi putut să-și reia vechea profesie. Sau la fel ca mulți alți români, s-ar fi putut recalifica.