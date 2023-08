Cristina Prună, despre accidentul de la 2 Mai: Oamenii au ajuns să nu mai aibă încredere în Poliția Română – și asta este o problemă reală. Nu avem niciun vinovat, nicio demisie, nicio demitere (VIDEO)

Deputata USR Cristina Prună a comentat în cazul accidentului de la 2 Mai, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat de părere că este vorba despre o „problemă sistemică a statului român”.

Cristina Prună, pe B1 TV, despre accidentul de la 2 Mai și atitudinea Poliției

Întrebată despre felul în care au acționat polițiștii și despre faptul că nu deocamdată nu există nicio demitere în acest caz, deputata USR a spus: „E o problemă sistemică a statului român – și nu e de ieri de astăzi. Uitați-vă numai în vara aceasta, dacă luăm, și vedem câte nereguli, câte cazuri de neimaginat am văzut și în sănătate, și în azilele de bătrâni, iată, acum și în cadrul Poliției Române, încât oamenii au ajuns să nu mai aibă încredere în aceste instituții – și asta este o problemă reală”.

„Mi s-a rupt sufletul mai devreme, când am văzut tinerii aceia de 19, 20, 21 de ani, care pentru că ei nu își mai văd viitorul aici. În ce țară trăim, în ce țară trăim!?”, a adăugat Cristina Prună”.

„Și aveți dreptate, dacă ne uităm la tot acest film, oprit de două ori de Poliție, o dată văd că nu are RCA, nu i se confiscă plăcuțele, sunt prea multe elemente care ne fac să credem că de fapt s-a dat un telefon. Pentru că, pe măsură ce am înaintat și pe măsură ce au trecut zile, ce am aflat a fost din presă, să fim serioși! Pentru că, cum ați spus, de la șefia Poliției, de la înălțimea ministrului MAI, noi nu am primit răspunsuri, doar niște detalii tehnice, ne-au băgat iarăși în nu știu ce limbaj complicat”, a continuat ea.

„Nu avem niciun vinovat, nu există responsabilitate în statul român, nicio demisie, nicio demitere. Nu, domne`, noi stăm și cercetăm, dar oare cât mai cercetăm?”, a mai spus deputata USR Cristina Prună.