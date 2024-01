Dan Barna, despre visul PNL, Iohannis la C.E., iar Ciucă la Cotroceni: Am discutat cu mai mulți reprezentanți în topul P.E. și toți erau foarte surprinși. N-a existat acest scenariu, de curând. În realitate, vorbim de o petardă lansată de PNL (VIDEO)

la președinția Consiliului European, începând din 1 iulie, în contextul în care actualul lider, Charles Michel, a anunțat că va candida la europarlamentare și va renunța la această funcție dacă va fi ales.

Vicepreședintele USR, , a comentat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru, acest scenariu. Dan Barna a spus că se află la Bruxelles și chiar a vorbit cu mai mulți reprezentanți aflați în topul Parlamentului European și că aceștia s-au declarat surprinși de această informație referitoare la Klaus Iohannis și că nu a fost până acum nicio discuție despre asta.

„Vorbim de o petardă lansată de PNL pe piața politică din România”

Barna este de părere că scenariul acesta e, de fapt, „o petardă lansată de PNL pe piața politică din România”.

“Sunt întâmplător la Bruxelles și am discutat astăzi cu mai mulți reprezentanți din topul Parlamentului European și toți erau foarte surprinși de această informație rostogolită în România. Nu a existat acest scenariu, cel puțin de curând, în discuție. În realitate, vorbim de o petardă lansată de PNL pe piața politică din România, exact din dorința de a mai avea niște argumente în negocierea disperată pe care o au cu PSD-ul în aceste zile. Ăsta este fondul real al situației.

Charles Michel, actualul președinte al Consiliului, care a anunțat că va candida pentru Parlamentul European și se va retrage din poziția de președinte al Consiliului, va face lucrul acesta, cel mai devreme, pe 16 iunie, nu acum. Pentru că el a spus ‘dacă voi fi ales, după ce voi fi ales, sigur că da, mă voi retrage, cum e normal, pentru că voi avea un alt mandat’.”, a spus Dan Barna.

Barna: „Scenariul e o glumă”

„Din perspectiva asta, despre ce vorbim? Scenariul că președintele Iohannis ar putea să fie un președinte al Consiliului pe bucățica aceea de mandat din iulie până în noiembrie, e o glumă.

Asta e discuția, pentru că în momentul în care s-ar retrage Charles Michel, premierul Ungariei, pe mecanismul rotativei, Orban ar prelua această președinție până când ar expira mandatul la termen și ar avea loc negocierile. Ceea ce face Charles Michel, anunțând că se retrage, nu face decât să forțeze o negociere mai repede pentru top pozițiile din Europa, adică cele 4 poziții importante sunt: președintele Comisiei, președintele Parlamentului, al Consiliului și Înaltul Reprezentant, să zicem, ministrul de Externe al Europei, în vorbirea comună. Ori aceste 4 poziții, faptul că vom avea din nou o coaliție la conducerea Europei, cum este și în prezent, face ca pozițiile acestea să fie împărțite între familii europene.

Or, în acest moment, Germania susține pe Ursula von der Leyen pentru poziția de președinte al Comisiei, Roberta Metsola, tot ca președinte al Parlamentului are, de asemenea, o susținere foarte puternică și în acest moment se termină pozițiile de unde face parte și Iohannis. Scenariul acesta nu e pe masă în niciun fel de alternativă. Asta mi-au confirmat-o și o repet eu, care am discutat, astăzi, în Bruxelles”, a mai zis vicepreședintele USR.