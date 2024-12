Radu Miruță (USR), despre instituțiile responsabile pentru criza politică: „Fie nu au mirosit nimic și e grav, fie au mirosit și au fost parte din povestea asta”

Deputatul USR Radu Miruță a lansat în emisiunea Actualitatea critici dure la adresa instituțiilor care trebuiau să blocheze miile de conturi pe TikTok care distribuiau mesaje despre Călin Georgescu. Potrivit acestuia, una dintre instituții este ANCOM:

“Ce se întâmplă în mediul online, de cele mai multe ori este criptat, însă tu poți să vezi niște date și poți să vezi niște vagoane și nu poți să vezi ce ai în interiorul lor.

Atunci când se creează 25.000 de conturi care injectează conținut pentru unul din cei 14 candidați, adică o listă finită de candidați, era ușor să îi verifici pe fiecare și să vezi că se multiplică vagoanele astea la prima observație.

Trebuie să se aprindă niște beculețe. La nivelul instituțiilor statului noi am avut niște filtre. Noi avem un regulament care se numește The Digital Sevices Act care în România are ca unic coordonator ANCOM-ul. Filtrul ăsta nu a existat. Nu funcționează în România. Deci pe zona digitală avem niște responsabili fix zero”.

Potrivit lui Radu Miruță șefii serviciilor secrete trebuie să răspundă, fie pentru că nu au depistat problemele, fie pentru că le-au depistat dar din motive politice nu au acționat:

“Eu ca cetățean încep să mă întreb, toate taxele astea pe care le plătesc eu pentru niște instituții, se merită să fie plătite pentru că instituțiile alea nu au reacționat cu nimic. Sunt două variante, ambele pierzătoare pentru șefii acestor instituții. Fie nu au mirosit nimic și e grav, fie au mirosit și au fost parte din povestea asta, care de asemenea e grav”.