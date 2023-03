Dan Podaru (PNL) a depus plângere la DNA împotriva lui Clotilde Armand și Vlad Voiculescu. Avocatul său acuză: E prima dată în istoria postdecembristă când niște politicieni își permit să facă declarații cu privire la actul de Justiție (VIDEO)

Dan Podaru (PNL), consilier local al Sectorului 1, a depus plângere penală la DNA împotriva președintelui USR București, Vlad Voiculescu, și primarului USR al Sectorului 1, Clotilde Armand. Liberalul îi acuză pe cei doi de presiune politică și ingerințe în actul de Justiție.

De ce a decis Podaru să depună plângere penală împotriva lui Voiculescu și Armand

Dan Podaru a decis să depună după ce, într-o postare pe Facebook, Vlad Voiculescu a semnalat faptul că avocații Romprest au cerut audierea ca martor a lui Podaru în procesul în care Primăria condusă de Armand a cerut rezilierea contractului cu firma de salubrizare.

Vlad Voiculescu l-a acuzat pe Dan Podaru de conflict de interese și și-a manifestat speranța ca PNL va reacționa vizavi de acesta „dacă nu vrea să fie de-a dreptul apărătorul intereselor Romprest”.

„Nu agreez acuzațiile aruncate paușal asupra unui întreg partid, dar cu siguranță nu este în atribuțiile unui consilier local să devină apărătorul unei firme private. Având în vedere că același domn Dan Podaru – consilier PNL Sector 1 – a avut în mod repetat în Consiliul Local S1 multiple poziții vădite în favoarea Romprest, o suspiciune rezonabilă se transformă într-un conflict de interese pe care îl semnalez public și față de care sper că partidul din care face parte va acționa, dacă nu vrea să fie de-a dreptul apărătorul intereselor Romprest (și nu ale cetățenilor) în București”, a scris liderul USR București,

Replica lui Dan Podaru la acuzațiile lui Vlad Voiculescu

Urmare a acestei postări, Podaru l-a acuzat pe Voiculescu de faptul că pune pe el „o presiune politica de neacceptat din partea unui politician care se considera democrat”: „Incercarea unui politician ca dumneavoastra de a cere superiorilor mei politici sa intervina asupra mea, pentru ca am fost citat ca martor, intr-un dosar de justitie, este condamnat public si legal”.

Consilierul local PNL i-a acuzat apoi pe Voiculescu și Armand că încalcă articolul 272 din Codul Penal, „articol care se refera la influentarea declaratiilor unui martor”

„Dar postarea dumneavoastra este o forma de presiune ce trebuie condamnata drastic de intreaga societate romaneasca, daca avem pretentia de a ne democratiza real. Prin ceea ce afirmati in postare, dumneavoastra va adresati superiorilor mei ierarhici pe linie de partid, cu scopul ca acestia sa imi blocheze declaratiile si reactiile si sa ma oblige sa incalc o lege”, a continuat Podaru,

Consilierul PNL l-a acuzat apoi pe liderul USR București că practică politica pumnului în gură: „Actiunea dumneavoastra se incadreaza in “politica pumnului in gura”, politica foarte asemanatoare cu practicile foarte bine cunoscute ale Partidului Comunist Roman si, in general, ale partidelor totalitare”.

Dan Podaru a explicat apoi contextul în care a fost chemat să dea declarații ca martor în procesul respectiv: el e președintele Comisiei Mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul 1 si compania Romprest, poziție din care a condus toate întâlnirile dintre membrii Comisiei și reprezentanții firmei.

„Trebuie sa intelegeti ca aceasta este pozitia (cea de Presedinte al Comisiei) din care eu inteleg ca am fost propus ca martor. In consecinta, este evident faptul ca acest conflict de interese la care va referiti nu exista, iar declaratia dumneavoastra calomnioasa va fi taxata in instanta. Am obligatia, ca Presedinte al Comisiei Mixte si Consilier Local, sa ma supun legilor si sa spun intotdeauna doar adevarul”, a mai spus Dan Podaru.

În final, consilierul liberal a avut un mesaj pentru USR București: „Este cazul ca USR Bucuresti sa se ocupe, intr-o maniera serioasa, de situatia de criza pe care Primarul Clotilde Armand a generat-o la nivelul Sectorului 1 si sa nu influenteze, sub nicio forma, actiunile justitiei”.

Declarațiile lui Dan Podaru la sediul DNA

Ulterior, ajuns în fața DNA, Podaru a spus că încă nu e sigur că a fost citat ca martor în acest proces.

„Săptămâna trecută, Clotilde Armand, printr-o postare publică, apoi Vlad Voiculescu, tot printr-o postare publică, au cerut șefilor PNL București și PNL Sector 1, dl Ciucu (la vremea respectivă) și dl Burduja, să mi se retragă sprijinul politic pentru a nu mai avea funcția de consilier local și pentru a nu depune mărturie într-un dosar în care e pare – că nu știu dacă am fost citat ca martor – că am fost citat ca martor. Acest lucru contravine legii penale, e o formă de imixtiune, de blocare a procesului democratic al justiției.

Mi s-a cerut să nu dun mărturie, oamenii se ascund. Eu o să depun mărturie, dar nici nu știu dacă voi fi citat ca martor, în calitate de președinte al Comisiei de Mediere cu firma Romprest. Deci nu m-am numit eu ca martor, nu e niciun fel de conflict de interese. Oricine poate să ceară audierea unui martor într-un proces”, a spus Podaru, în fața sediului DNA.

Avocatul său a declarat că se poate vorbi de infracțiuni în cazul lui Voiculescu și Armand.

„E prima dată în istoria postdecembristă în care politicul își permite să facă declarații publice – deoarece Facebook-ul e spațiul public, dna Armand comunică exclusiv pe Facebook – e prima dată când niște politicieni își permit să facă astfel de ingerințe și declarații cu privire la actul de justiție. E un atac direct la democrație și un ct de iresponsabilitate majoră”, a afirmat Alexandru Dumitrescu, avocatul lui Dan Podaru.