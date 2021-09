Dan Vîlceanu, despre demiterea lui Stelian Ion: Un ministru care blochează modernizarea României nu poate să rămână în Guvern

Dan Vîlceanu, ministrul PNL al Finanțelor, a apărat decizia premierului Florin Cîțu de a-l demite pe Stelian Ion (USR PLUS) din funcția de ministru al Justiției. Vîlceanu a punctat că un ministru care se opune modernizării României nu are ce căuta în Guvern. Acesta a punctat apoi că mizează pe responsabilitatea USR PLUS de a rămâne la guvernare.

Dan Vîlceanu, reacție după ce Florin Cîțu l-a demis pe Stelian Ion

„Florin Cîţu și-a luat angajamentul că va susține reforme și investiții așteptate de 30 de ani.

Guvernul trebuie să urmărească obiectivele din programul de guvernare, iar România rurală nu poate rămâne cu toaletă în curte, fără apă curentă, fără drum și fără gaze naturale.

Un ministru care blochează modernizarea României nu poate să rămână în Guvern.

Mizăm pe faptul că USR-PLUS va înțelege că trebuie să depășim acest moment deoarece această coaliție trebuie să modernizeze România”, a scris ministrul Dan Vîlceanu, pe Facebook.