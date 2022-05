Daniel Fenechiu: PNL s-a manifestat de ani de zile pentru eliminarea pensiilor speciale și rămâne consecvent. Hotărârea CCR va fi analizată și vom veni cu o procedură care să rezolve situația (VIDEO)

PNL va analiza hotărârea prin care CCR eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, odată ce ea va fi redactată și publicată în Monitorul Oficial, și va veni cu o procedură care să rezolve situația, țiând cont de motivele pe care le-au invocat judecătorii Curții în decizia luată, a declarat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, vineri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Daniel Fenechiu (PNL), pe B1 TV, despre eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor

Întrebat ce va face PNL și dacă mai pot fi eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, având în vedere decizia anunțată joi de CCR, Daniel Fenechiu a declarat: „Lucrurile sunt foarte simple. În orice stat de drept, hotărârile Curții Constituționale nu doar că sunt general obligatorii și produc efecte pentru viitor, dar trebuie și respectate. În momentul de față ne găsim în următoarea situație. Pe de o parte, Partidul Național Liberal a declarat public și în tot ceea ce a promovat de o bună bucată de vreme, și spun de ani de zile, s-a manifestat pentru eliminarea pensiilor speciale, ca o formă de concretizare ca unică formă de pensie a pensiei contributive. Pe de altă parte, ne găsim în situația în care, iată, o variantă adoptată de Camerele reunite a fost găsită ca fiind neconstituțională pe niște aspecte de procedură.

„Din punctul acesta de vedere, Partidul Național Liberal rămâne consecvent lucrurilor pe care le-a lasat în spațiul public. Vom aștepta cuminți redactarea hotărârii Curții Constituționale și publicarea în Monitorul Oficial, pentru că hotărârea Curții devine practic efectivă la data publicării – până atunci, noi nu avem o hotărâre, avem anunțată o decizie a judecătorilor, iar motivele hotărârii și momentul din care decizia Curții produce efecte pentru viitor este momentul în care e publicată în Monitorul Oficial”, a adăugat liberalul.

El susține că PNL va veni cu „o procedură care să rezolve această situație”.

„Când vom vedea hotărârea respectivă, o vom analiza la nivelul oamenilor noștri din comisia de statut a Camerei Deputaților și a Senatului și, respectiv, în cele două comisii juridice și vom veni cu o procedură care să rezolve această situație, evident, ținând cont de motivele pentru care Curtea Constituțională a apreciat că reglementarea găsită neconstituțională e neconstituțională. Eu personal, ca om care sunt din comisia juridică, am 10 ani de comisie juridică, sunt avocat de profesie, nu am văzut – și o spun cu toată sinceritatea – nimic care să atragă neconstituționalitatea. Pentru că dacă aș fi identificat vreun motiv în urmă cu un an și jumătate, când a fost dictată norma juridică, aș fi sesizat acest aspect și aș fi încercat să corectăm sau m-aș fi opus dezbaterii legii, aș fi arătat că există o problemă”, a mai spus senatorul PNL Daniel Fenechiu.