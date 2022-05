Deputatul PSD Daniel Ghiță, fost luptător K1, furat în sala de sport: „Am ajuns să merg desculț acasă”

Deputatul PSD Daniel Ghiță a mărturisit că s-a întors desculț acasă, de la sala de sport, după ce i s-au furat adidașii. Iar. Fostul luptător K1 s-a plâns că nu e prima dată când i se întâmplă acest lucru, iar cei pe care i-a prins s-au scuzat că au vrut o amintire de la el…

Fostul luptător Daniel Ghiță, lăsat fără adidași

„De ani de zile în sălile de sport mi se fură tricourile, pantaloni scurti de sală, etc. Am tolerat…Pe unii i-am prins “ Da, am vrut o amintire”!

Sunt toți “ fani” și își păstrează o amintire! Acum, mi-au furat adidașii!

Da, am ajuns să merg desculț acasă!

Hoțule, nu puteai să furi și tu un tricou ?

Stiți cât este greu să găsești adidași pe mărimea 48 în România?”, a scris Daniel Ghiță,