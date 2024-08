Diana Buzoianu, despre declarațiile lui Piedone: Un delir total. Este o politică de circ. Nicușor Dan va opri valul de populism și de politică dusă pentru clanuri și va duce mai departe reformele Bucureștiului (VIDEO)

Nicușor Dan va opri valul de populism și de politică dusă pentru clanuri și va duce mai departe reformele Bucureștiului, a declarat deputata USR Diana Buzoianu, luni, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Diana Buzoianu (USR), pe B1 TV: Declarațiile lui Piedone, un delir total

Întrebată despre declarațiile lui Piedone cu privire la Nicușor Dan, deputata USR a spus: „Am văzut și eu postarea aceasta. Mie mi se pare un delir total, pe lângă faptul că e foarte trist să vezi greșelile, faptul că nu poate să ducă până la capăt o propoziție. Omul acesta, totuși, a condus o primărie, are pretenția să conducă cea mai importantă din punct de vedere administrativ primărie la nivel de țară și este un analfabet, adică te uiți în postarea aceasta, pe lângă faptul că e un delir total, sunt paragrafe întregi din care nu se înțelege nimic. Sunt cuvinte, propoziții care nu se termină”.

„Asta este o politică de circ. E o politică de clanuri așa, pentru că, na, știm ce a făcut Piedone în Sectorul 5, vrem să nu se întâmple același lucru și la primărie. Nicușor Dan va reuși să oprească și valul acesta de populism, și valul acesta de politică dusă pentru clanuri și pentru familie, și va duce mai departe niște reforme de care Bucureștiul are nevoie”, a adăugat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu: Nicușor Dan, un om realmente capabil să gestioneze administrația

„Noi am ieșit în stradă – sigur, nu acum, de Sărbători, cu toții am fost acasă cu familiile noastre, am sărbătorit Paștele alături de familie, dar în afara acestei perioade noi am ieșit pe stradă, cu oamenii. Să știți că am fost efectiv surprinsă de câți oameni îl opreau pe Nicușor Dan, când mergeam pe stradă, să îi mulțumească sau să îi pună niște întrebări cu privire la unele proiecte – și omul acesta era capabil să stea și să răspundă la fiecare întrebare, știa fiecare proiect, știa cifrele din spate, stadiul lor. Este un om care este realmente capabil să gestioneze administrația”, a continuat Diana Buzoianu.