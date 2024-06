Diana Șoșoacă susține că e amenințată, șantajată și că a fost filmată la duș: „Dacă nu-mi dau demisia din funcţia de senator, vor da filmări intime” (VIDEO)

Senatoarea de , , susține că a fost amenințată și hărțuită cu scopul de a-și da demisia din funcția pe care o deține.

„Mi se spune că dacă nu-mi dau demisia din funcţie de senator vor da filmări intime din casa mea”

De asemenea, șefa S.O.S România a mai precizat că e șantajată, și anume că există anumite filmări compromițătoare cu ea, care ar urma să fie făcute publice, dacă nu renunță la funcția politică.

„Procentele Dianei Șoșoacă nu au scăzut în urma scandalului provocat de Serviciile Externe şi Interne. Mi se spune că dacă nu-mi dau demisia din funcţia de senator vor da filmări intime din casa mea când mă spăl, mă aranjez. Mi s-a cerut demisia. Am depus plângere penală împotriva individului. În fiecare zi pentru orice mizerie depun plângeri penale. La Maramureş am primit ameninţări şi hărțuiri din partea celor care au deţinut conducerea Maramureşului. Am venit şi am făcut ordine.

Să vedeţi urmăriri, presiuni, să nu îndrăznesc să numesc pe altcineva. Lumea nu poate înţelege, de aia mulţi sunt sideraţi până unde pot merge eu. Eu am intrat pe un drum pe care nu mai pot ieşi, drumul meu e înainte. Nu mi-am dat seama de consecinţe, de nivelul la care am ajuns, nu am conştientizat la început gravitatea lucrurilor.

Eu am dat direct în sistem cu un curaj nebun, cu o dorinţă de justiţie pe care nu a mai avut-o nimeni niciodată. Mai sunt şi femeie. Iau în greutate că e stres. Oricând poate să mi se întâmple orice. Mintea mea trebuie să susțină un consum, zile fără somn, nu mănânc, beau kg de cafea, stresul e atât de mare, mă lupt cu hidra asta. Numai câtă grijă trebuie să am de copiii mei. Este evident că sistemul trepidează, altfel nu ar încerca să distrugă o familie, încrederea într-o femeie care ţi-a expus legile”, a spus Diana Șoșoacă la .