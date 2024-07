Diana Stoica, despre Legea împotriva păcănelelor: „Lasă mai mult de jumătate din populația României fără niciun fel de protecție” (VIDEO)

Deputata USR Diana Stoica a criticat în emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu legea care interzice funcționarea sălilor de jocuri de noroc în localitățile cu până la 15.000 de locuitori. Ea a precizat că mai bine de jumătate din populația României nu este protejată de riscul de dependență de jocuri de noroc.

Diana Stoica, despre Legea împotriva păcănelelor

Potrivit deputatei USR, legea are două probleme: „Unu, faptul că Parlamentul a fost efectiv făcut preș. Amendamentele au fost depuse cu 7 minute înainte și nu s-a dezbătut absolut nimic. Au fost trecute mai rău ca pe vremea lui Dragnea. Și al doilea lucru care este pe fond și din punctul meu de vedere este mai important, faptul că lasă mai mult de jumătate din populația României fără niciun fel de protecție. Da, vine și scoate din localitățile care au sub 15.000 de locuitori păcănelele, să nu uităm că nu scot și casele de pariuri, care de a semenea sunt foarte răspândite și lasă peste 11 milioane de români din orașele medii și mari…

Și noi în amendamentele pe care le-am făcut am pus niște limite în funcție de numărul de locuitori. Am zis că nu poate să existe mai mult de o sală de jocuri de noroc la 10.000 de oameni. Noi avem soluțiile corecte în legi, atât în legile USR pe care le-am inițiat de acum 2 ani, cât și în legea PSD care e de un an inițiată, toate sunt blocate în Parlament”.