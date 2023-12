Drulă (USR): Ciolacu e jupânul acestei coaliții. PNL a acceptat să fie de facto dizolvat în PSD / Nu știu dacă Rareș Bogdan își dă seama de ridicolul ultimelor sale afirmații (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR, a criticat cearta iscată între PSD și PNL, chiar din primele zile ale Guvernului Ciolacu, ceartă iscată după ce premierul PSD să-l numească pe Mircea Abrudean (PNL) ca secretar general al guvernului și le-a cerut liberalilor alt nume. Drulă a remarcat faptul că PSD și PNL fac scandal pe funcții, din nou, în loc să rezolve problemele românilor. Liderul USR a criticat și reacția lui Rareș Bogdan pe subiect, apoi a afirmat că „PNL a acceptat să fie de facto dizolvat în PSD”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Drulă (USR), despre scandalul dintre PSD și PNL pe tema numirii la șefia SGG

„Uitați-vă care e prioritatea acestui guvern la debut. Prioritatea acestui Guvern e viitorul politic al unui anume domn Abrudean. Un anume domn Abrudean e miza pentru care Rareș Bogdan, Pavel Popescu, nu mai știu care de la PNL… Ei n-au vorbit de scumpiri, n-au vorbit de ratele la bănci ale oamenilor, n-au vorbit de Educație, azi au fost examenele, nu-i interesează lucrurile astea”, a declarat Drulă.

El s-a referit apoi în mod special la afirmațiile liderului liberal Rareș Bogdan, care : „Aș putea vorbi de incompatibilități, dar atât timp cât premierul Ciucă nu a refuzat numirea unui condamnat la acea vreme… Nu fac niciun fel de referire”.

Bogdan a făcut astfel aluzie la numirea de către fostul premier Nicolae Ciucă (PNL) a social-democratului Marian Neacșu la șefia SGG. Neacșu a fost condamnat, în 2016, la șase luni de închisoare cu suspendare după ce și-a angajat fiica la biroul său de parlamentar. Între timp, el a fost reabilitat.

„Dl Neacșu am înțeles că e condamnat penal. Rareș Bogdan a zis: „domnule, noi am pus un condamnat penal, cum de nu-l pune pe dl Abrudean?”. Nu știu dacă-și dă seama de ridicolul acestor afirmații, adică să spună „noi punem până și un condamnat penal, de ce nu ni-l pune pe omul nostru?”. Are aviz negativ de siguranță națională (Abrudean)? Deci omul are o problemă de siguranță națională…. Ce a făcut, a trădat țara? Nu cred că a luat locul de parcare dacă are aviz negativ de la cei care se ocupă cu siguranța națională. (…) Cel de care a spus că e condamnat penal (Marian Neacșu – n.r.) e vicepremierul acestui guvern”, a afirmat Cătălin Drulă.

Drulă (USR): PNL a acceptat să fie de facto dizolvat în PSD

Președintele USR a mai susținut că președintele PSD Marcel Ciolacu, proaspăt premier, „e jupânul acestei coaliții, lucrurile sunt clare și e cel care conduce și PNL”.

„Când PNL a acceptat să fie de facto dizolvat în PSD… nu știu dacă n-o să fie la un moment dat și o fuziune prin absorbție, să ia PSD complet pe cine o vrea de la PNL. să terminăm cu șarada asta ar fi mai sănătos pentru democrație și atunci lumea să aleagă PSD sau și ar fi o alegere clară”, a mai afirmat Drulă.