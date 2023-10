Eugen Tomac: Consiliul European poate impune Consiliului JAI o decizie pe Schengen / Ar fi cel mai grav lucru să renunțăm la Bulgaria. Proiectul comun este în interesul ambelor state (VIDEO)

Consiliul European poate impune Consiliului Justiție și Afaceri Interne o decizie pe Schengen, a explicat eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Eugen Tomac (PMP), pe B1 TV, despre aderarea României la Schengen

Întrebat despre și pașii următori, eurodeputatul român a afirmat: „Germania a transmis un mesaj corect și nu putea spune altceva, având în vedere că avem și un Președinte al României de origine germană, și mă bucur că Germania sărbătorește Ziua Unității, și noi românii trebuie să avem această ambiție de a repara erorile din trecut, însă revenind la prezent și chestiunea Schengen, trebuie să spun următorul lucru, că nu sunt suficiente declarațiile de compasiune și de solidaritate cu România și avem nevoie de acțiune”.

„Această acțiune se numește ședință a Consiliului European din 25 octombrie, din această lună, unde se poate discuta această chestiune. Președintele României împreună cu cancelarul Germaniei pot cere ca pe ordinea de zi a Consiliului European să se discute acest subiect, pentru că Consiliul European poate impune Consiliului JAI o asemenea decizie. În rest, rămânem la acest capitol al dezideratelor și neîmplinirilor pe care le dezbatem de mai bine de un an”, a continuat Eugen Tomac.

El a avertizat că „ar fi cel mai grav lucru să renunțăm la Bulgaria”.

„La fel cum Bulgaria, dacă ar avea de gând vreodată să adopte o strategie proprie, ar intra într-o mare capcană. Am intrat împreună în Uniunea Europeană, am investit împreună în proiectul Schengen și trebuie să rămânem într-un proiect comun pentru că este în interesul ambelor state. Resping categoric orice scenariu prin care am exclude Bulgaria”, a adăugat liderul PMP.

„Orice politician care vine cu un asemenea proiect nu înțelege de fapt mecanismele Uniunii Europene și nu face decât să tergiverseze această decizie extrem de importantă. Eu cred că guvernele noastre au greșit mult când au adoptat strategii diferite și nu s-au coordonat pe un proiect comun. Intrarea noastră în spațiul Schengen trebuie să se producă odată cu Bulgaria pentru că este în interesul nostru. Nu avem de ce să ridicăm o frontieră absurdă pe Dunăre în momentul de față”, a mai spus el.