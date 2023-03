Eugen Tomac, după o dezbatere despre Schengen: Controalele la frontierele UE trebuie să fie eliminate pentru români. Am încredere că acțiunea pe care am depus-o la CJUE va fi câștigătoare

Controalele la frontierele UE trebuie să fie eliminate pentru români, a subliniat eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, miercuri, după ce a participat la o dezbatere despre accesul României în spațiul Schengen în Comisia de Petiții din Parlamentul European.

Eugen Tomac (PMP): „Românii merită să fie liberi în Schenghen!”

Liderul PMP s-a arătat bucuros că a participat la dezbaterea de miercuri.

„Mă bucur că am participat astăzi, împreună cu președintele USR, Cătălin Drulă și colegii deputați Vlad Botoș și Vlad Gheorghe, la dezbaterea referitoare la accesul României în spațiul Schengen din Comisia de Petiții a Parlamentului European. Dezbaterea a avut loc ca urmare a petiției depuse de domnul Răzvan Nicolescu, președintele Asociației pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice, pe care îl felicit din nou pe această cale pentru inițiativă”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.

„Este esențial să rămânem uniți pentru a reuși să ne atingem acest obiectiv legitim pentru care luptăm de mult prea mult timp. Controalele la frontierele UE trebuie să fie eliminate pentru români”, a adăugat eurodeputatul.

El s-a arătat încrezător că acțiunea inițiată la CJUE va fi „câștigătoare”.

„Accesul nostru în Schengen se va realiza, însă, așa cum am spus și în cadrul dezbaterii, este un conflict juridic ce, în acest moment, poate fi soluționat doar la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Eu am depus deja o acțiune la CJUE împotriva Consiliului UE și am încrederea că aceasta va fi câștigătoare”, a continuat Eugen Tomac.

„Prezența noastră la această ședință confirmă angajamentul nostru clar și pe deplin asumat de a susține, prin toate mijloacele, realizarea acestui obiectiv național. Românii merită să fie liberi în Schenghen!”, a mai afirmat Tomac.