Ursula von der Layen, despre aderarea României și Bulgariei la Schengen: Salut rezultatul pozitiv al discuțiilor de la Budapesta / Roberta Metsola: Un Schengen mai puternic înseamnă o Europă mai puternică (VIDEO, FOTO)

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, și Ylva Johansson, comisara europeană pentru Afaceri Interne a UE, au salutat discuțiile interministeriale de vineri, din Budapesta, privind aderarea deplină a României și Bulgariei la Schengen.

„România și Bulgaria aparțin pe deplin Spațiului Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele terestre interne e ultimul obstacol. Salut rezultatul pozitiv al discuțiilor informale de azi, din Budapesta. Urmează decizia oficială a Consiliului European. Să facem ca-n 2025 Schengen să fie mai puternic”, a scris Ursula von der Leyen, pe platforma X.

Bulgaria and Romania belong fully to the Schengen area.

Removing internal controls at land borders is the last hurdle.

I welcome the positive outcome of informal discussions in Budapest today.

formal decision is next.

Let 2025 see Schengen become stronger.

