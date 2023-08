Eugen Tomac: „În Republica Moldova, în momentul de față se duc ample procese de accelerare a parcursului european” (VIDEO)

Liderul PMP, Eugen Tomac, și parlamentarii USR au fost prezenți la Chișinău unde s-au întâlnit cu antreprenorii din Republica Moldova. Eugen Tomac a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că în Republica Moldova în momentul de față se duc ample procese de accelerare a parcursului european:

„Noi am fost invitați la Chișinău în aceste zile de către domnul deputat Lilian Carp. Am făcut parte din această delegație condusă de către domnul deputat Dan Barna, la care au participat mai mulți parlamentari USR și am avut o întâlnire extrem de importantă cu antreprenori din Republica Moldova.

În Republica Moldova, în momentul de față se duc ample procese de accelerare a parcursului european. Este foarte important să le împărtășim din experiențele noastre, să nu repete erorile pe care le-au comis guvernele de la București și evident să ținem cât mai aproape pentru că dincolo, în Republica Moldova, sunt tot români și au nevoie de suportul nostru pentru că este extrem de important să conștientizăm că ceea ce se întâmplă la frontierele noastre în Ucraina afectează direct și România, și în mod special Republica Moldova.

Republica Moldova nu este încă în UE, are în continuare prezență miltară rusă și evident că este extrem de important ca toți actorii politici din România să aibă printre priorități și această relație și exact în acest context a avut loc această vizită importantă”.