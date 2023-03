Eugen Tomac: Ucraina a fost asaltată dimineață de vreo 80 de rachete din Rusia. Cam așa și-a început și Lucian Bode în Consiliul JAI, vorbind despre subiecte care nu au nimic în comun cu Schengen (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, l-a acuzat pe ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, că și-a început intervenția în ședința Consiliului Justiție și Afaceri Interne de joi „vorbindu-ne despre rute și imigranți, de parcă noi nu știm că aceste subiecte nu au nimic în comun cu spațiul Schengen”.

„România îndeplinește toate criteriile, noi trebuie să ne bucurăm de toate drepturile pe care le avem ca țară membră”, a subliniat europarlamentarul, joi seară, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Eugen Tomac (PMP): România trebuie să se bucure de toate drepturile pe care le are ca țară UE

Întrebat care este concluzia la finalul zilei în privința aderării la Schengen, eurodeputatul a explicat: „În această dimineață (joi, 9 martie 2023, n.r.), Ucraina a fost asaltată de vreo 80 de rachete din Federația Rusă. Cam așa și-a început și domnul Bode intervenția de astăzi, vorbindu-ne despre rute și imigranți, de parcă noi nu știm că aceste subiecte nu au nimic în comun cu spațiul Schengen. Spațiul Schengen este despre libera circulație a cetățenilor europeni în interiorul frontierelor Uniunii Europene. A încerca astăzi să ne mințim pe noi și pe cetățenii români că – vezi, Doamne! – datele Comisiei îmbunătățesc situația este o mare minciună!”.

„România îndeplinește toate criteriile, noi trebuie să ne bucurăm de toate drepturile pe care le avem ca țară membră. Noi am semnat un tratat de aderare, acest tratat este încălcat, Tratatul de funcționare al Uniunii Europene este încălcat, românii sunt discriminați prin acest abuz pe care îl face Austria”, a adăugat Eugen Tomac.

„Domnul Bode trebuia astăzi să meargă la Consiliul JAI, să bată cu pumnul în masă și să spună `opriți această ipocrizie`. Eu am fost la Consiliul Uniunii Europene astăzi și am văzut cu cât cinism și abordare absolut incredibilă o au foarte mulți dintre cei care ne spun `stați cuminți că va veni și ziua în care vi se va face dreptate`. Nu, noi vrem să fie aplicată legislația europeană exact așa cum este prevăzută”, a continuat el.

„Toată această retorică legată de imigranți, de valurile care vin, evident, vor veni, dintotdeauna Europa a fost atractivă pentru toate statele în curs de dezvoltare, unde este problema? De ce noi trebuie să plătim o notă atât de scumpă, în condițiile în care, evident, avem aceleași drepturi ca și ceilalți europeni? E o chestiune doar de decizie politică de a se ridica frontierele în ceea ce privește libera circulație pentru români, libera circulație a persoanelor, libera circulație a mărfurilor”, a spus liderul PMP.

„Tocmai de aceea, pentru că Guvernul n-a făcut ceea ce trebuie, pentru că Comisia tace atunci când se calcă în picioare tratatul, eu am avut inspirația să depun o plângere la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și vreau să vă spun că sunt foarte mândru de acest lucru, pentru că nu am făcut-o singur, am fost consiliat de foști judecători la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a mai afirmat Eugen Tomac.