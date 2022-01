Explicația Simonei Halep, după eliminarea de la Australian Open: „Toate m-au durut”

Simona Halep a rescunoscut că adversara din optimile Australian Open 2022, Alize Cornet, a fost mai bună. Totodată, românca s-a plâns că nu a fost în cea mai bună formă, din punct de vedere fizic.

Fostul lider mondial a lăudat-o pe franțuzoaică, dar a vorbit și despre condițiile meteo dificile.

„Îmi place pe căldură, dar nu în extrem. A fost foarte cald astăzi, m-a lovit căldura în primul set, mă durea stomacul, mă durea ficatul, cam toate m-au durut azi, dar ce pot să spun, mă simt destul de împăcată pentru că am dat tot ce am putut, am lăsat pe teren tot ce am putut.

A fost un meci bun din punctul meu de vedere, contra unei jucătoare care joacă extraordinar, o luptătoare desăvârșită, mereu am jucat 3 ore cu ea. Tot respectul pentru ea, a meritat să câștige.

Nu prea mă gândesc la faptul că nu voi mai fi cap de serie, dacă vrei să faci treabă, trebuie să bați pe oricine, în orice tur ai juca”, a declarat Simona Halep, într-un interviu pentru Eurosport.

Declin pentru Simona Halep, în topul WTA

Pentru calificarea în sferturile de finală, Alize Cornet și-a asigurat un cec în valoare de 538.000 de dolari australieni și 430 de puncte WTA. De partea cealaltă, Simona Halep va primi 328.000 de dolari australieni și 240 de puncte WTA. Din nefericire pentru sportiva din Constanța, eliminarea de la Australian Open înseamnă o coborâre în clasamentul mondial, de pe 15, până pe 23.

După victoria de la Australian Open, Alize Cornet a făcut 4-1 în meciurile directe cu Simona Halep. Singurul succes al fostului lider mondial a venit la Sofia, în 2013.

În sferturi, Cornet va juca împotriva americancei Danielle Collins, numărul 30 mondial.

Pentru jucătoarea din Constanța, 2018 este anul în care a obținut cel mai bun rezultat la Australian Open, finala pierdută la Caroline Wozniacki