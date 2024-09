Filip Havârneanu, despre incidentul de la Parlament: „Era o doamnă care se prăbușise pe jos, a fost stropită cu benzină, avea un atac de panică” (VIDEO)

Deputatul USR Filip Havârneanu a vorbit despre incidentul de la Parlament, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a povestit că femeia stropită cu benzină de un individ – – a suferit un atac de panică.

Filip Havârneanu (USR), pe B1 TV, despre incidentul de la Parlament

„În momentul în care s-a întâmplat acest incident, ieșeam din Parlament. Chiar atunci am văzut că iese fum de lângă un calorifer. Am tras un gard de lemn de acolo, crezând că de acolo iese incendiul. Am vorbit cu cei de la Jandarmerie și SPP, dar ne-am dat seama că iese din camera alăturată. Fix când am ieșit afară, am ieșit din incinta intrării de la S1, pe unde intră și staff-ul și toți angajații, și am văzut că la intrarea de lângă ieșiseră și încă mai ieșeau câteva persoane. Era o doamnă care se prăbușise pe jos, a fost stropită cu benzină, avea un atac de panică. Am mers să vedem dacă este bine și să vedem cum putem ajuta”, a declarat deputatul USR.

„Trebuie să spunem că e foarte important ceea ce au reușit să facă angajații, pentru că au pus mâna pe extinctoare și au luat atitudine. Nu au lăsat lucrurile să ardă acolo. Înțeleg că focul nu a fost într-un singur loc, în acea sală, care este mai mare, el a aruncat cu benzină în mai multe locuri. Nu înțeleg de ce nu s-au închis porțile mai repede și a fost lăsat să scape, pentru că noi, după 10-15 minute, de-abia atunci am văzut că s-a dat poza cu cel care făcuse acest atac”, a adăugat Filip Havârneanu.