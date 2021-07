Florin Cîțu: „Trebuie să îi asigurăm pe români că după această guvernare nu vor mai fi drumuri fără asfalt, localități fără canalizare, fără apă curentă”

Florin Cîțu a declarat luni, la Constanța, că primarii PNL trebuie să guverneze nu pentru ei sau pentru partid, ci pentru români. Acesta a subliniat că trebuie ca în 2024 să nu mai fie drumuri fără asfalt, localități fără canalizare, fără apă curentă, care să nu fie racordate ori la gaz, ori la electricitate prin sistem fotovoltaic.

“Am auzit în această campanie tot felul de promisiuni. Am intrat în politică pentru a face lucruri bune pentru români, nu am intrat în politică pentru noi. Sunt criticat că mă întâlnesc cu primarii la Guvern. Am invitat și de la alte partie, pentru că eu văd astfel lucrurile.

Primarii sunt cei care implementează proiecte pentru români, de aceea trebuie să discutăm cu ei.

Trebuie să îi asigurăm pe români că după această guvernare în 2024 nu vor mai fi drumuri fără asfalt, localități fără canalizare, fără apă curentă, care să nu fie racordate ori la gaz, ori la electricitate prin sistem fotovoltaic.

Nu o facem pentru noi, nu o facem pentru primarii noștri, o facem pentru români. Acolo unde am făcut aceste lucruri pentru români, românii ne-au votat din nou. De aia este Emil Boc votat pentru că a făcut lucruri pentru români, de aia să fie și Virgil Chițac votat data viitoare”, a declarat Florin Cîțu.