Gabriela Firea, despre scandalul din coaliție: Hienele se sfâșie între ele! Au mințit românii, pentru a ajunge la putere, unii au și furat, au promis soluții miraculoase și, în mai puțin de un an, și-au dat arama pe față

Gabriela Firea, prim-vicepreședinta PSD, a ironizat partidele din coaliția de guvernare și spune că„ în mai puțin de un an, și-au dat arama pe față”. „E totul pentru ei, pentru parvenirea lor”, a adăugat social-democrata.

Ce a spus Gabriela Firea despre scandalul din coaliție

„Hienele se sfâsie între ele! Au mintit românii, pentru a ajunge la putere, unii au si furat, au promis solutii miraculoase pentru toate problemele tarii si oraselor – inclusiv în Capitala -, si, in mai putin de un an, si-au dat arama pe fata! E totul pentru ei, pentru parvenirea lor! Nu e nimic pentru oameni!”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Senatoarea PSD a subliniat că „așa, pe ciolan, urâtă este și se vede «lupta de idei»”.

„Daca cei de la USR – Plus amenintau cu iesirea de la guvernare cand NU s-au majorat alocatiile copiilor potrivit legii, si a pensiilor ori ca au explodat facturile la energie electrica sau îi cereau demisia din functia de primar general lui Nicusor Dan, cand a oprit platile de supravietuire pentru persoanele cu dizabilitati, gravide etc si cand a blocat toate santierele de dezvoltare din Bucuresti, a dublat pretul transportului in comun si a amenintat ca elimina subventia la termie, poate isi mai spalau obrazul de «noua speranta in politica». Dar asa, pe ciolan, urata este si se vede «lupta de idei»!”, a conchis Gabriela Firea.