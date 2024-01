George Simion, alungat și de protestatarii din Constanța: „Pleacă la hoții de la București” (VIDEO)

Tansportatorii și fermierii care au protestat la Constanța l-au alungat la rândul lor pe liderul AUR, George Simion, după ce acesta a fost huiduit în urmă cu câteva zile de protestatarii blocați în Chiajna.

George Simion, alungat și de protestatarii din Constanța

George Simion a declarat că a mers la Constanța pentru că este datoria sa de parlamentar să preia doleanțele celor care protestează, potrivit Antena3.

Protestatarii nu au fost însă impresionați de intențiile pretinse de președintele AUR. Unul dintre transportatorii din Constanța i-a strigat ”Pleacă la hoții de la București”, în timp ce alți șoferi claxonau.

Incidentul are loc după ce George Simion și Diana Șoșoacă de protestatari, joi seară, la Chiajna: ”Tu ai venit la voturi acum”, ”Unde erai când ne era greu?”, ”Nu ne fura protestul”, ”Simion, lasă-ne protestul”, ”Simion, acasă!”, au strigat manifestanții la cei doi.

Ce vor protestatarii

Dogărescu Constantin, reprezentant al transportatorilor protestatari, că apar tot felul de dezinformări și că ei nu au cerut demisia niciunui ministru și nici a Guvernului. “Noi avem nevoie de persoane care să fie în funcții, ca să putem să avem cu cine să găsim aceste soluții pentru țară”, a precizat reprezentantul protestatarilor.

“Vreau să precizez faptul că sunt anumite posturi de televiziune, unde se dezinformează foarte mult, venind cu dezinformarea că noi am cerut expres demisia domnului ministru Grindeanu și nu este adevărat. Noi nu am cerut demisia niciunui ministru din Guvernul României, nu am cerut demisia Guvernului. Noi nu vrem acest lucru. Noi avem nevoie de persoane care să fie în funcții, ca să putem să avem cu cine să găsim aceste soluții pentru țară, în aceste momente.

Vrem să precizăm că dintre toate întâlnirile pe care le-am avut, întâlnirea cu domnul ministru Grindeanu, din punctul nostru de vedere, a fost cea mai constructivă dintre toate, până la momentul de față, pentru că dânsul și-a asumat printr-o semnătură un anumit program și a încercat să ne rezolve problemele care depindeau de ministerul dânsului”.