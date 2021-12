Gheorghe Ialomiteanu (PMP): Bugetul pe anul 2022 este bazat pe incertitudini și riscuri

Gheorghe Ialomiteanu, vicepreședintele Partidului Mișcarea Populară, susține că Bugetul pe anul 2022 este bazat pe incertitudini și riscuri.

“Constructia bugetului de stat pe anul 2022 este realizata pe o crestere economica de 4,6% din PIB stimulata de consum si investitii precum si pe reducerea seminificativa a evaziunii fiscale. In cazul investitiilor este greu de crezut ca acestea vor avea o contributie pozitiva de 2,4% asupra cresterii economice avand in vedere incertitudinea demararii unor proiecte de investitii cu finantare din fonduri europene.

Potrivit prevederilor proiectului legii bugetului pe 2022 ordonatorii principali de credite pot introduce noi proiecte de investitii aferente perioadei de programare bugetara 2014-2020. Rezulta ca Romania nici in acest moment nu are proiecte de investitii pentru a atrage fondurile europene din acest exercitiu financiar. Exista riscul ca Romania sa piarda zeci de miliarde de euro din cadrul financiar multianual 2014-2020. Ce sa mai vorbim despre atragerea de fonduri europene din programarea bugetara 2021-2027? Romania avea posibilitatea sa atraga fonduri europene din acest exercitiu financiar inca din acest an”, susține vicepreședintele PMP.

Potrivit acestuia, o alta problema a bugetului de stat pe anul 2022 o reprezinta supraestimarea incasarilor bugetare. Cresterea incasarilor se bazeaza pe reducerea evaziunii fiscale din TVA cu 5 puncte procentuale si sanctionarea penala pentru neplata impozitelor ce fac obiectul stopajului la sursa. Este greu de crezut ca peste noapte se poate realiza reducerea evaziunii fiscale.

“Se stie ca in ultimii ani multe guverne si-au propus sa reduca evaziunea fiscala dar din pacate aceasta a crescut foarte mult. De exemplu pierderile din incasarile din TVA au fost de 34,9% in 2019 fata de 32,7% in 2018. Daca nu se realizeaza programul de investitii si nu se reduce evaziunea fiscala exista riscul inregistrarii unor incasari bugetare mult mai reduse fata de prevederile bugetare. In aceasta situatie actualul guvern va fi nevoit sa reduca cheltuielile sau sa introduca noi impozite pentru incadrarea in deficitul bugetar convenit cu Comisia Eupeana.

Partidul Miscarea Populara solicita actualului guvern sa analizeze capacitatea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene privind posibilitatea gestionarii absorbtiei fondurilor europene avand in vedere riscul privind dezangajarea fondurilor europene din programul bugetar 2014-2020. Totodata se impune elaborarea unei strategii nationale privind reducerea evaziunii fiscale avand in vedere ca aceasta afecteaza incasarile bugetare si concurenta intre agentii economici”.