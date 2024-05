Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD: În lipsa comasării, e posibil ca PNL să se ducă atât de jos, încât să nu mai reușim o majoritate cu ei chiar și cu ajutorul UDMR

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați și vicepreședinte PSD, a declarat că, fără , e posibil ca PNL să obțină un scor atât de mic, încât PSD și PNL să nu mai poată face majoritatea nici măcar cu ajutorul UDMR.

Ionuț Pucheanu, despre comasarea alegerilor

Primarul PSD din Galați a afirmat întâi că, în opinia sa, sunt 95% șanse ca această comasare a alegerilor „din varii motive”.

„Negocierile se duc într-o formulă mult mai amplă, neînsemnând doar o simplă comasare, ci eventuale colaborări pe primăriile pe care nu le avem nici noi, cei de la PSD, nici cei de la PNL, și nu în ultim caz, cele mai importante alegeri, cele prezidențiale, acolo unde, pentru maximizarea totală a efortului electoral, fiecare partid încearcă să își impună candidatul unic. Cred că de aici a venit marea problemă, niciunul dintre partide nefiind dispus, cel puțin acum, în a renunța la această pretenție”, a mai declarat Ionuț Pucheanu, pentru

Potrivit acestuia, comasarea alegerilor ar ajuta mai ales PNL-ul. Pucheanu a mai spus că el e de acord cu comasarea, dar sunt colegi de-ai săi de partid care „văd o eventuală comasare ca un mare ajutor pe care l-am putea da celor de la PNL”.

Pucheanu prefigurează un dezastru pentru PNL dacă alegerile nu vor fi comasate

„Singura mea îngrijorare, în eventualitatea necomasării acestor alegeri, e aceea că e posibil ca PNL-ul să se ducă într-atât de jos, încât cu ceea ce vom reuși noi să scoatem, și cu ceea ce vor reuși ei să scoată, să nu mai reușim să facem o majoritate. Chiar și cu ajutorul celor de la UDMR. Asta este îngrijorarea mea, și este modul în care îmi calculez cumva șansele de reușită a unui nou guvern”, a mai declarat Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD.

Situația s-ar putea răsturna în favoarea comasării „dacă cei de la PNL înțeleg faptul că le întindem pentru a doua oară o mână de ajutor”. El a mai precizat că PNL-iștii sunt „într-o postură mai puțin plăcută din cauza lipsei unei conduceri coerente”.

„Vor mai scădea, arată toate sondajele, nu o spun eu, și atunci, pentru că noi ne constituim în a fi un partener de guvernare – cu bune cu rele -, care nu renunțăm atât de ușor la cei cu care am plecat la un drum, suntem dispuși, cred, să întindem pentru a doua oară mâna, și așa cum cândva, din „ciuma roșie” am fost transformați în „crucea roșie”, am fost chemați să salvăm alături de PNL situația în care se afla România, suntem dispuși să o facem și a doua oară”, a mai declarat Ionuț Pucheanu, pentru Digi24.