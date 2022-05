Klaus Iohannis: Am rămas mereu alături de PNL și PNL alături de mine. Am reușit să facem multe pentru consolidarea democrației în România, pentru parcursul său euroatlantic și pentru dezvoltarea sa (VIDEO)

Destinul României moderne este strâns legat de destinul Partidului Național Liberal, de curajul și înțelepciunea unor lideri vizionari care au contribuit decisiv la reformarea societății românești, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, la ceremonia organizată pentru aniversarea a 147 de ani de la înființarea PNL.

Klaus Iohannis: Am rămas mereu alături de PNL și PNL alături de mine. Ne unește aceeași credință puternică în valorile și în principiile liberale

„Mă bucur să ne revedem în acest loc simboli (Vila Florica, n.r.), în acest loc plin de istorie, în acest loc încărcat de semnificații nu numai pentru Partidul Național Liberal, ci și pentru România. Mă bucur că am prilejul de a vă transmite câteva gânduri despre trecut, prezent și viitor într-un moment aniversar, când Partidul Național Liberal împlinește 147 de ani. Destinul României moderne este strâns legat de destinul Partidului Național Liberal, de curajul și înțelepciunea unor lideri vizionari care au contribuit decisiv la reformarea societății românești”, a afirmat Președintele României.

Fundamentul pe care s-a clădit statul român modern, spune Klaus Iohannis, a fost liberalismul.

„Nu trebuie să uităm că România și-a proclamat independența în 1877, în timpul marii guvernări liberale, iar fundamentul pe care s-a clădit statul român modern a fost liberalismul. Politica liberală a lui I. C. Brătianu a făcut posibilă o dezvoltare accelerată a țării. Este bine ca, din timp în timp, să ne raportăm la istorie pentru a înțelege de unde am plecat, ce am reușit să construim între timp, dar și ce mai avem de făcut pentru a ne îndeplini obiectivele”, a adăugat șeful statului.

El susține că a rămas mereu alături de PNL.

„Drumul meu s-a despărțit de Partidul Național Liberal în 2014, când am preluat primul mandat de Președinte al României, dar în toți acești ani am rămas mereu alături de Partidul Național Liberal și Partidul Național Liberal alături de mine, pentru că, nu-i așa, ne unește aceeași credință puternică în valorile și în principiile liberale. Acestea ne-au ghidat calea și cred că împreună am reușit să facem multe pentru consolidarea democrației în România, pentru parcursul său euroatlantic și pentru dezvoltarea sa”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.