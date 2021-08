Klaus Iohannis: „Nu mai este nimeni care să poată să nege schimbările climatice”

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri în cadrul vizitei la Parcul Natural Comana din județul Giurgiu, că schimbările climatice nu mai pot fi negate de nimeni, mai ales că și în România, în ultimele luni au avut loc fenomene meteo extreme. În acest mod, președintele a transmis un mesaj orientat către importanța proiectelor pentru protejarea pădurilor și a spațiilor verzi:

“Prin vizita mea astăzi aici vreau să atrag atenția asupra importanței acestor zone naturale protejate. Avem mai multe astfel de zone în România și ele au o importanță deosebită pentru mediu și vreau să subliniez acest lucru, dar în același timp au o importanță dacă ne gândim la măsuri bune pentru combaterea schimbărilor climatice. Suntem într-o zi foarte călduroasă, dar păsurea menține temperatura mai joasă.

Similar, când avem furtuni, zonele de pădure rețin apa, nu mai este nimeni care să poată să nege schimbările climatice, chiar la noi am avut în această primăvară și vară fenomene meteo ieșite din comun, zile caniculare, mult mai multe decât altă dată, am avut ploi, am avut furuni, inundații grave în mai multe zone ale țării. Trebuie să conșientizăm importanța acțiunilor care vin să combată schimbările climatice, dar să protejăm mediul”.