Lasconi (USR): Iohannis s-a îndepărtat foarte mult de români. Concediile, lipsa de comunicare nu i-au făcut bine. A renunțat la dineul NATO din SUA, la a reprezenta România, și s-a dus la mare, la Neptun

Elena Lasconi, lidera USR și , l-a criticat pe actualul președinte, Klaus Iohannis, pentru că de la Washington. Lasconi a spus că știe sigur că Iohannis a preferat să meargă la mare, la Neptun, în loc să-și reprezinte țara la acest eveniment. E un comportament care nu ne face cinste, a mai spus președinta USR.

Elena Lasconi, supărată pe Klaus Iohannis

„E o certitudine, e foarte clar că nu a fost la dineul de la Casa Albă, a lipsit și de la ultima ședință NATO și alte câteva ședințe de acolo. Da, am informații certe, din trei surse. Nici măcar nu are importanță, și dacă l-ar fi durut măseaua, și dacă avea problemă cu stomacul, tu ai fost votat de români să reprezinți România, și noi nu am fost reprezentați nu la Cuca Măcăii la nu știu ce târg, ci în Statele Unite. Nu a fost la ultima ședință NATO, mi se pare că nu ne face cinste”, a declarat Elena Lasconi, la

Lasconi: Iohannis s-a îndepărtat foarte tare de români

În opinia liderei USR, actualul președinte și-a uitat rolul, s-a îndepărtat de popor și și-a trădat electoratul: „Mie nu-mi place să critic oameni, să pui o ștampilă, dar mie mi se pare că s-a îndepărtat foarte tare de români. Concediile acestea, lipsa de comunicare nu i-au făcut bine și oamenii au simțit asta. În 2019 președintele se mândrea cu faptul că a scos PSD de la guvernare și în al doilea mandat, ce să vezi?, a băgat PSD-ul la guvernare!”.