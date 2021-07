Ludovic Orban, despre valul 4 al pandemiei de coronavirus: „România nu va mai fi prinsă nepregătită. Sunt convins de lucrul ăsta” (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și liderul PNL, și-a exprimat convigerea că România nu va fi prinsă nepregătită de valul 4 al pandemiei de coronavirus. Acesta a enumerat câteva dintre realizările Guvernului pe partea de sistem sanitar, cât timp a fost el prim-ministru. Cât privește campania de vaccinare, Orban a spus că ar trebui implicați mai mult medicii, asistenții, preoții și că ar trebui organizate mai multe caravane în mediul rural.

Orban, despre campania de vaccinare anti-COVID și valul 4 al pandemiei

Ludovic Orban a susținut că în campania de vaccinare anticoronavirus trebuie implicate administrațiile locale și toate structurile „cu influență asupra oamenilor”, medici, asistenți, preoți.

„Chiar și cu bisericile se poate purta o discuție, se poate încheia un acord pentru a susține campania de vaccinare. Deoarece campania nu dă rezultatele cele mai bune în rural și în urbanul mic, trebuie crescută frecvența caravanelor, adică să apropii cât mai mult centrele de vaccinare de cetățeni”, a declarat președintele Camerei Deputaților.

Întrebat dacă România este cu adevărat pregătită pentru valul 4 al pandemiei, Orban a răspuns: „Noi am trecut prin trei valuri. În perioada în care am deținut funcția de premie am făcut pași hotărâți pentru adaptarea sistemului de sănătate la provocările pandemiei. Au crescut numărul de paturi la ATI, am mobilizat resurse de peste 1,2 miliarde de euro pentru achiziția de apăaratură de tehnică, am alocat resurse pentru refacerea tuturor circuitelor în spitale, în special la ATI, am întărit DSP-urile, am creat sisteme informatice de gestiune și urmărire. Practic, România nu va mai fi prinsă nepregătită. Sunt convins de lucrul ăsta”.