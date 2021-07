Ludovic Orban: În decizia despre viitorul PNL trebuie să conteze doar membrii partidului și nicio altă entitate din exteriorul său (VIDEO)

Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, a explicat că în decizia pe care o vor lua liberalii pentru Congresul din 25 septembrie trebuie să conteze doar membrii partidului și nicio altă entitate din exteriorul său. „La urma urmei este destinul pe care îl vom avea împreună fiecare dintre noi, membrii Partidului Național Liberal”, a subliniat liderul formațiunii.

„Până la Congres mai sunt două luni. Avem timp să ne gândim, avem timp să cântărim. Fiecare membru al Partidului Național Liberal trebuie să participe în acest proces de asumare a unei decizii care să ducă Partidul Național Liberal pe drumul cel bun. Sigur că am văzut foarte multe mesaje de unitate, și eu vă spun din capul locului că eu nu trebuie să lansez mesaje de unitate pentru că eu am fost, sunt și voi fi un garant al unității Partidului Național Liberal, pentru că doar asigurând unitatea Partidului Național Liberal putem să punem bazele performanței pe care Partidul Național Liberal are capacitatea de a o realiza. Fiecare dintre dumneavoastră aveți în mâini soarta partidului”, a declarat Ludovic Orban, luni, la Conferința de alegeri interne din cadrul PNL Constanța.

Președintele PNL spune că, în timp „unii aleg o strategie în care aduc președinți de filiale în susținerea candidaturii lor”, el a optat pentru o strategie complet diferită.

„Sigur că unii aleg o strategie în care aduc președinți de filiale în susținerea candidaturii lor, strategia mea este cu totul și cu totul diferită. Eu știu că fiecare membru al Partidului Național Liberal are discernământ, are o responsabilitate pentru viitorul Partidului Național Liberal și va participa la luarea deciziei în mod activ pentru că decizia nu trebuie să fie apanajul a 20, 30, 50, 70 de oameni. În decizia pe care o luăm despre viitorul Partidului Național Liberal trebuie să conteze doar membrii Partidului Național Liberal și nicio altă entitate din exteriorul Partidului Național Liberal pentru că la urma urmei este destinul pe care îl vom avea împreună fiecare dintre noi, membrii Partidului Național Liberal. Vă doresc succes, vă doresc ca echipa pe care o alegeți să vă ducă spre noi victorii, spre noi succese și am garanția că Partidul Național Liberal Constanța va rămâne pe primul loc în 2024, la toate alegerile care vor urma”, a adăugat Ludovic Orban.