Ludovic Orban: Niciun parlamentar al PNL nu va vota o moțiune de cenzură depusă de PSD sau de AUR, cât timp sunt președintea al partidului

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara că moțiunea de cenzură nu are nicio șansă să treacă după Congresul PNL. Acesta a mai spus că atâta cât va fi președintele PNL, niciun parlamentar liberal nu va vota o moțiune a PSD:

“Nu dau nicio șansă Moțiunii de cenzură să treacă. Atâta timp cât eu sunt președintele PNL niciun parlamentar al PNL nu va vota o moțiune de cenzură depusă de PSD sau de AUR și am și capacitatea de a menține coeziunea în această coaliție și capacitatea de a respinge orice demers al opoziției împotriva guvernării.

În ceea ce mă privește pe mine consider că voi câștiga și această campanie, un efort pe care îl vede orice membru al PNL. Am participat la 36 de conferințe ale alegerilor județene și ambiția pe care o am este ca în campania de prezentare a moțiunilor să ajung eu, nu echipa de promovare, în 40 de organizații județene”, a spus Ludovic Orban.