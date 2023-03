Mai multe persoane dintr-un zbor Lufthansa au ajuns la spital după turbulențe (VIDEO)

Un zbor Lufthansa care a călătorit din Texas către Germania a fost redirecționat miercuri seară către Aeroportul Internațional Washington Dulles din Virginia din cauza turbulențelor care au lăsat unii pasageri răniți, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului, potrivit .

Zborul 469 Lufthansa, care a decolat din Austin, a experimentat „turbulențe semnificative” și a aterizat în siguranță la Dulles, a declarat purtătorul de cuvânt al Autorității Aeroporturilor Metropolitane din Washington, Michael Cabbage.

Șapte persoane au fost transportate la spitale, a spus Cabbage.

New video shows the aftermath of what passengers describe as a “free fall” on board Lufthansa Flight 469. Hear from a passenger who was onboard the flight coming up on News4 Today

— Tom Lynch (@TomLynch_)