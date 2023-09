Marcel Ciolacu: Am condus mașini second-hand din Germania, am făcut firme și am încercat să străbat prin capitalismul sălbatic al anilor `90, mi-am luat apartament și am îndrăznit să-mi închid și balconul (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a revenit cu noi detalii despre trecutul său, duminică, într-o postare pe Facebook, și a reafirmat că nu a furat și nu a făcut nimic de care să îi fie rușine.

Marcel Ciolacu: „Nu am fugit de muncă, dimpotrivă!”

Noul premier, care și în ziua învestirii, spune că a făcut ce a crezut că este mai bine pentru familia sa.

„Viața mea până la intrarea în politică este la fel ca viața multor români după Revoluție.

Am condus mașini second-hand din Germania, am făcut mai multe firme și am încercat să străbat prin capitalismul sălbatic al anilor’90, mi-am luat apartament cu două camere pe strada Viitorului și am îndrăznit la un moment dat să-mi închid și balconul.

Pe scurt, am făcut ceea ce am crezut că este mai bine pentru familia mea! Nu am făcut nimic de care să îmi fie rușine. Nu mi-am făcut de rușine părinții. Nu am furat.

Nu am fugit de muncă, dimpotrivă! ! La fel și acum, voi continua să muncesc pentru români și să-mi asum toate lucrurile pe care le fac!”, a scris Marcel Ciolacu, duminică, pe Facebook.