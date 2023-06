Marcel Ciolacu, detalii despre trecutul său: Am dat la Drept și n-am intrat / Am lucrat la o companie româno-israeliană, am lucrat și ca muncitor / N-am cerut bani de la părinți / Am condus mașini second hand (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a oferit detalii despre trecutul său, joi, după ce a primit votul de încredere din partea Parlamentului, și vorbit inclusiv despre locurile în care a lucrat și despre studiile sale.

Întrebat de presă ce mașină conduce, Marcel Ciolacu a spus: „Eu nu am mașină personală, de cinci sau șase ani. Am condus și Volkswagen, am condus și Opel Kadett, mare, după ce s-a născut băiatul. Le-am vândut toate, erau cumpărate la second hand din Germania. M-am dus personal pentru că am avut un frate care s-a dus la muncă în Germania cu familia. Nu știu, cred că va trebui la un moment dat să stăm într-o zi mai relaxată cu dumneavoastră, toți, și să prezint toată viața mea în detaliu, astfel încât să nu mai circule minciuni”.

„Ce vă pot spune foarte clar, n-am furat niciodată și n-am fost acuzat, n-am fost chemat niciodată la DNA. Am avut plângeri și am primit aceste clasări, și cred că o să mai primesc mult timp. N-am făcut ceva de ce să îmi fie rușine mie, familiei mele sau părinților mei niciodată. N-am făcut nimic rău, n-am făcut nimic rău împotriva nimănui și mi-am asumat toată viața tot ceea ce am făcut. Deciziile pe care le-am luat, care este ritmul și când trebuie să fac anumite lucruri, vă pot da explicații, dar, repet, ne așezăm și stăm, și vă răspund la toate întrebările”, a adăugat noul premier.

Întrebat unde a luat diploma de licență, el a povestit: „La București. La București, o să vă dau toate detaliile, în ceea ce privește când am dat examenul și cum, a ținut de decizia mea și a familiei mele. Am terminat liceul, mi-am luat Bacalaureatul, nu e nicio problemă, am dat la Facultatea de Drept și n-am intrat. Pe vremea mea, dumneavoastră sunteți mai norocoși, m-am dus în Armată, unde am făcut întâi la munci agricole vreo două-trei luni, cunoașteți tot acest lucru, și bine că nu îl cunoașteți direct”.

„A venit Revoluția, m-am căsătorit, au devenit altele prioritățile mele, am făcut facultatea, m-am căsătorit. Tatăl meu a fost un om care a câștigat suficienți bani pentru că a fost pilot militar, dar a ieșit la pensie. Suntem toți trei frații. Între timp, frații mei se căsătoriseră dinainte, apăruseră nepoții. Nu am cerut niciodată bani de la părinții mei și am mers spre zona privată. Am lucrat la o companie româno-israeliană de import-export ca angajat, am lucrat și ca muncitor după ce n-am intrat, până am plecat la electronica industrială, până am plecat în Armată, din același motiv, după care mi-am făcut propria companie”, a mai spus Marcel Ciolacu.