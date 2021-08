Marcel Ciolacu: Ar fi mai bine să depunem moțiunea de cenzură după Congresul PNL, să nu fie folosit PSD în lupta de acolo / Contăm pe voturile AUR; am discutat și voi mai discuta cu George Simion

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că în interiorul PSD există mai multe păreri cu privire la alegerea unui moment optim pentru depunerea moțiunii de cenzură, context în care liderul social-democraților s-a arătat de părere că demersul ar trebui inițiat după Congresul PNL. Totodată, el a precizat că miercuri a discutat cu George Simion, copreședintele AUR, pentru eventualitatea unui efort comun la nivelul opoziției.

Ce a spus Marcel Ciolacu (PSD) despre depunerea moțiunii de cenzură

Întrebat miercuri seară la România TV dacă noua sesiune parlamentară, care stă să înceapă, va debuta cu depunerea moțiunii anunțate de PSD sau mai degrabă demersul va fi inițiat după Congresul PNL, președintele PSD a explicat: „Sunt mai multe păreri, cum e normal, știți foarte bine că am schimbat toată logica de a conduce Partidul Social Democrat. Am făcut o conducere colectivă. E un fel mult mai greu de a conduce un partid în acest fel, dar e mult mai corect, mai ales după o perioadă în care partidul a fost condus cu totul altfel. Sunt două păreri – ar trebui depusă imediat la începutul sesiunii sau după Congresul PNL. Eu, politic, consider că ar fi mai bine ca această moțiune de cenzură să nu influențeze lupta internă din PNL, să îi lăsăm să își ducă bălăcăreala lor și înjurăturile lor între ei acolo fără să se bage și să fie folosit Partidul Social Democrat în lupta din interiorul Partidului Național Liberal”.

Marcel Ciolacu spune că toți social-democrații vor ca moțiunea să fie depusă în momentul în care are cele mai mari șanse să treacă.

„Nu să o depunem de dragul de a depune moțiunea și ea să nu treacă”, a adăugat el.

Marcel Ciolacu spune că a discutat despre moțiune și cu George Simion.

„Am avut astăzi o discuție și cu domnul George Simion, președintele AUR, dar mi se pare corect. E un lucru corect între colegi președinți de partid, și partidul AUR se află în opoziție, să avem un demers comun”, a explicat președintele PSD.

Întrebat dacă PSD contează pe voturile AUR pentru succesul moțiunii, Marcel Ciolacu a punctat: „Categoric. Chiar dacă formațiunea AUR nu ar avea de ales, ar trebui să voteze această moțiune. Dacă vrei să creezi, totuși, un respect între colegi și mai ales că și noi, și ei suntem în opoziție, am avut această discuție și o să o mai avem și în zilele următoare”.