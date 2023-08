Marcel Ciolacu s-a întâlnit în Grecia cu Volodimir Zelenski. Ce au discutat (FOTO)

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Atena. Cei doi s-au numărat printre participanții la reuninea de lucru a şefilor de stat şi de guvern din sud-estul Europei şi Balcanii de Vest, organizată de prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis.

„Am discutat cu președintele ucrainean despre eforturile continue ale României de Suntem alături de Ucraina până la victorie și reconstrucția țării. Susținem începerea negocierilor de aderare cu UE în acest an. Românii din Ucraina au sprijinul nostru comun”, a transmis Marcel Ciolacu, pe Twitter, postând și o imagine cu el și Zelenski:

Discussed with president about Romania’s continuous efforts to support Ukraine.

🇷🇴 stands with 🇺🇦 till its victory & in the reconstruction. We support the start of the accession negotiations with the this year.

Romanians in Ukraine have our common support.

