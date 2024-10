Ministerul Agriculturii amână plafonarea adaosului comercial la produsele procesate și vrea să înființeze un comitet. Pașcan (PMP): La noi, când se numește o comisie, înseamnă că povestea e moartă și îngropată (VIDEO)

Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, a acuzat guvernarea PSD-PNL că are „reflexe comunistoide” prin încercările de a interveni în piață.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care, după plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, guvernanții voiau să plafoneze acest adaos și pentru zeci de mii de produse alimentare procesate în România. Recent, însă, Ministerul Agriculturii controversatul proiect de Ordonanță de Urgență și, în loc, ar vrea să înființeze un comitet de monitorizare a prețurilor.

Marius Pașcan: La noi, când se înființează o comisie, povestea e moartă și îngropată

„Evident, astea sunt . În esență, ce au dorit acești oameni, dincolo de povestea asta cu plafonarea? Să le diminueze profiturile retailerilor. Or eu am mai spus-o: retaierii nu vor ajunge la fine de an să nu-și ducă la îndeplinire proiectele legate de venituri, profit etc. Prin urmare, vor căuta soluții și-i vor omorî pe producătorii români, vor aduce produse din Ucraina, ați văzut carte de import din Tunisia și alte țări, astfel încât vor lovi direct în producătorul român.

Iar aceste măsuri sigur că i-au surprins pe retaileri, pe analiști. Când au văzut acest val, repulsia creată, comentariile negative, au făcut pasul înapoi pentru că au numit o comisie.

La noi știți ce se întâmplă când numesc o comisie – au renunțat, e poveste moartă și îngropată”, a declarat Marius Pașcan, pentru B1 TV.