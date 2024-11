Marian Vanghelie: Dacă ar fi să fac politică mai departe, tot în PSD m-aș duce. Totul este o mizerie, o minciună. Nu mai avem liderii necesari, care să negocieze pentru România. Nu mai avem, din păcate, nimic (VIDEO)

la Primăria Sectorului 5. Fostul edil al sectorului 5 a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a spus că în cazul în care ar face politică mai departe, tot PSD ar alege.

a mai precizat că ar face orice “să se termine cu mizeria asta de la primărie de comună până la președinția României”. De asemenea, a mai spus că, după părerea lui, în ziua de astăzi nu mai există lideri politici, așa cum era acum câțiva ani.

„Totul este o mizerie, totul este o minciună”

Fostul primar a fost întrebat dacă mai e atras de PSD, dacă ar mai alege acest partid.

“Nu poate să mă atragă PNL-ul. Tocmai de aia am dat răspunsul acesta.

Dacă ar fi să fac politică mai departe, tot în PSD m-aș duce. Să vă spun sincer, aș face orice este posibil să se termine cu mizeria asta de la primărie de comună până la președinția României.

Totul este o mizerie, totul este o minciună. Nu mai avem liderii necesari, care să negocieze pentru România, nu mai avem, din păcate, nimic, dar n-avem nimic. Ne uităm cu toții, toți înțelegem, sunt sigur că dumneavoastră (n.r.: moderatorul Tudor Mușat), înțelegeți chiar mai bine ca mine, ca om experimentat în presă și vedeți exact cu ce ne confruntăm. Dacă astăzi vrei să spui ceva, noi care cunoaștem politicienii, dacă vrem să numim acum 5-6 lideri, avem o problemă. Și pe ăia pe care îi numim să presupunem, din ambele partide vorbim sau din toate partidele, avem o problemă să spunem dacă sunt lideri sau nu sunt lideri. Și vă spun, fără să jignesc pe nimeni. Lider nu înseamnă doar dacă ești șef. Nu înseamnă asta. Eu am fost la 18 ani șef în cooperație și până am devenit lider și până am învățat lucrurile, să știu ce să-i cer omului și când îi spui una, să se întâmple aia, atunci ești lider. Restul sunt povești”.