Marius Budăi, după protestul angajaților INS: Mă bucur că oamenii au venit la PSD, înseamnă că aici găsesc un sprijin. Suntem extrem de deschiși la dialog și am avut o discuție constructivă (VIDEO)

Ministrul Muncii, Marius Budăi, spune că angajații INS, care au protestat miercuri la sediul PSD, sunt îndreptățiți să ceară o perspectivă asupra veniturilor, context în care oficialul a anunțat că la nivel guvernamental va fi organizat un comitet interministerial cu obiectivul principal de a analiza ceea ce mai este de implementat din legea salarizării.

Ce a declarat ministrul Marius Budăi după protestul organizat de angajații INS la sediul PSD

„Am avut o discuție, spun eu, constructivă și am apreciat în primul rând dispoziția la dialog a reprezentanților salariaților din Institutul Național de Statistică. Discuția s-a axat pe ceea ce noi am început deja să lucrăm de la 1 ianuarie. Se va organiza la nivel de Guvern un comitet interministerial care va avea ca obiectiv principal analiza asupra a ceea ce mai este de implementat din legea salarizării. Personal, la nivel de membru PSD, eu mă bucur că oamenii au venit la noi, înseamnă că aici găsesc un sprijin și au o speranță că vom avea o perspectivă. Am agreat de la Consiliul Național Tripartit cu partenerii sociali această analiză pe care o vom face împreună cu partenerii sociali și soluțiile le vom construi împreună și le vom comunica transparent tuturor lucrătorilor”, a declarat social-democratul.

Oamenii sunt îndreptățiți să solicite o perspectivă asupra veniturilor, spune Marius Budăi.

„Au nevoie de acea perspectivă asupra a ceea ce se va întâmpla cu veniturile dumnealor, ținând cont și de criza socială, criza economică, criza prețurilor din energie. Suntem extrem de deschiși la dialog. La discuție au fost președintele PSD, Marcel Ciolacu, și cu mine, cu trei reprezentanți ai dumnealor și am agreat împreună să menținem legătura în continuare și pe măsură ce înaintăm cu acel comitet interministerial și avem date și identificăm soluții, să le găsim astfel încât până la sfârșitul lunii martie să prezentăm și ceea ce am lucrat, și perspectiva pe care dumnealor sunt îndreptățiți, din punctul meu de vedere, să o ceară, pentru că timp de doi ani de zile nu s-a întâmpla nimic bun. Au apreciat ceea ce am discutat și ceea ce s-a dat vizavi de voucherele de vacanță, dar oamenii au așteptări și e și normal să aibă așteptări”, a adăugat ministrul Muncii.

Întrebat dacă există vreo șansă să li se majoreze salariile anul acesta, el a continuat: „Lucrăm în acest sens. Așa cum am răspuns și vizavi de sistemul public de pensii, atunci când vom avea o soluție finală, indiferent care va fi aceea, o vom comunica public pentru că nu îmi permit, din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere, al tuturor, să creăm o speranță pe care să nu o putem respecta”.