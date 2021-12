Marius Budăi: Guvernul a adoptat OUG privind sprijinul financiar pentru românii cu pensia de până în 1.600 lei (VIDEO)

Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, a anunțat, la finalul ședinței de Guvern de vineri, că a fost adoptată Ordonanța de Urgență care prevede acordarea unui ajutor financiar românilor cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei. Sprijinul e dat o singură dată, în luna ianuarie. Anterior, Budăi afirmase că impactul bugetar va fi de 2,56 miliarde lei.

Marius Budăi, despre sprijinul pentru românii cu pensii mici

„Pachetul social asumat de coaliţie a fost încheiat cu aprobarea ultimei OUG, cu implementarea ajutorului financiar acordat o singură dată, în ianuarie, pensionarilor care au până la 1.600 lei şi egal cu 1.600 pensia”, a declarat Marius Budăi, la finalul ședinței de Guvern.

Social-democratul a spus că astfel pensionarii vor putea face față mai bine scumpirilor: „Măsura vine să creeze, pe lângă celelalte din pachetul social, un scut în jurul celor mai nevoiaşi în faţa acestui valul uriaş de scumpiri”.

Cum va fi acordat ajutorul pentru pensionari

„Pensionarii cu veniturile cele mai mici vor primi un ajutor, așa încât oricine cu pensie cuprinsă între 1.000 și 1.600 de lei să ajungă la venituri de 2.200 de lei în ianuarie. Ajutorul va fi acordat diferențiat.

Cine are pensia de 1.000 de lei va primi 1.200 de lei, cine are pensia de 1.001 va primi 1.199 de lei, ciine are pensia de 1.002 lei va primi un ajutor de 1.198 de lei și ajutorul va scădea pe măsură ce pensia e mai mare. Persoanele cu pensie de 1.600 de lei vor primi 600 de lei”, a declarat, recent, Gabriela Firea (PSD), ministrul Familiei.