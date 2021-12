Gabriela Firea: Oricine are pensie între 1.000 și 1.600 de lei va avea în ianuarie venituri de 2.200 de lei. Ajutorul va fi acordat o singură dată (VIDEO)

Gabriela Firea (PSD), ministrul Familiei, a anunțat, marți, că românii cu pensii între 1.000 și 1.600 de lei vor primi în ianuarie un sprijin financiar pentru a face față facturilor la energie electrică. Ajutorul va fi dat diferențiat în funcție de mărimea pensiei și nimeni va avea un venit mai mic de 2.200 de lei.

Gabriela Firea, despre sprijinul financiar pentru românii cu pensii mici

„Pensionarii cu veniturile cele mai mici vor primi un ajutor, așa încât oricine cu pensie cuprinsă între 1.000 și 1.600 de lei să ajungă la venituri de 2.200 de lei în ianuarie. Ajutorul va fi acordat diferențiat. Cine are pensia de 1.000 de lei va primi 1.200 de lei, cine are pensia de 1.001 va primi 1.199 de lei, ciine are pensia de 1.002 lei va primi un ajutor de 1.198 de lei și ajutorul va scădea pe măsură ce pensia e mai mare. Persoanele cu pensie de 1.600 de lei vor primi 600 de lei”, a declarat Gabriela Firea.

Ministrul a mai precizat că sprijinul se va acorda o singură dată, în luna ianuarie. De el vor beneficia circa 2,5 milioane de români.

Anterior, Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, anunța că impactul bugetar al acestei măsuri va fi de 2,56 miliarde lei. „Deci 2.500.000 de suflete din România nu vor avea în luna ianuarie un venit mai mic de 2.200 de lei”, a mai spus Budăi.

Marcel Ciolacu: Pachetul social va intra în vigoare de la 1 ianuarie

Tot marți, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a susținut că de la 1 ianuarie 2022 va intra în vigoare un pachet de măsuri sociale.

„Alocațiile vor fi majorate pentru copiii între 0-2 ani și cei cu dizabilități la 600 lei, iar pentru copiii între 2-18 ani la 243 lei. Așa cum am promis, persoanele cu dizabilități vor primi a 13-a indemnizație. Așa cum am promis, pensia minimă va crește de la 800 la 1.000 lei, iar pentru restul pensiilor creșterea va fi de 10%. În același timp, în luna ianuarie, toți pensionarii cu pensii până în 1.600 de lei vor primi un ajutor pentru iarnă astfel încât toți vor ajunge în ianuarie la suma de 2.200 lei (pensie + ajutor)”, a mai transmis liderul social-democraților.