Ministrul Agriculturii, Petre Daea, după ce a jignit un reporter: „Nu l-am făcut gras, am spus că e corpolent”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat în emisiunea Bună, România, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că nu a jignit un reporter de la TVR care l-a întrebat despre prețul produselor la un târg din curtea Ministerului Agriculturii. Ministrul a precizat că nu l-a făcut gras, ci „corpolent”.

„Niciodată nu fac oamenii proști și nu îi fac grași. Tot timpul am respectat oamenii. Nu am spus că e gras, dumnealui a zis că este și nu am vrut să îl contrazic. Dacă dumnealui a făcut această constatare eu îl respect.

Eu l-am făcut corpolent, nu am greșit. M-am uitat la mine și m-am uitat la dumnealui. Eu dacă sunt mai mic și dumnealui mai mare îmi dau seama să fac raportul acesta. Dacă a fost o jignire îmi cer public scuze dacă dumnealui a considerat că l-am jignit. Nu am avut această intenție și nu am cum să deformez realitatea”.

Petre Daea a mai spus că nu a vrut să îl jignească pe reporterul TVR:

„Este inteligent dumnealui. Prin întrebările pe care mi le-a pus și am înțeles că este și teolog. Dumnezeu este martor la amândoi. Nu am scos alte cuvinte. Nu am niciun motiv să cred că este altfel”.

Declarațiile făcute de Petre Daea

Daea i-a replicat vineri ziaristului TVR că o persoană de dimensiunea sa nu ar trebui să mănânce jumări.

Ziarist: Domnule ministru, un kilogram de jumări costă 120 de lei. Cum vi se pare?

Petre Daea: Face bine pentru români şi o să vă dau şi dvs. mai puţine jumări la volumul dvs.

Ziarist: 120 de lei cum vi se pare kilogramul?

Petre Daea: E un preț al interesului pentru domeniu și al respectului pentru munca lor. Fiecare dintre noi nu e bine niciun kg să luăm, iar la dvs. nu prea e bine la mărimea pe care o aveţi să luaţi un kg de jumări. Vă ajunge 100 de grame.

După câteva minute, Petre Daea: Dă jumara lu’ băiatu. Unde-i băiatul?

Ziarist: Auziţi, domnule ministru, aveţi o problemă cu persoanele grase?

Petre Daea: Nu. Am o problemă cu persoanele inteligente ca dvs. şi veniţi lângă mine aici şi să vă răspund şi eu tot aşa cu oferat aceasta.

Ziarist: Credeam că aveţi probleme cu persoanele grase.

Petre Daea: Nu am.

Ziarist: Sigur nu aveţi?

Petre Daea: Nu am niciun fel de problemă. Am toată dragostea pentru oameni indiferent cum arată, iar dvs. arătați atât de bine încât vă ofer o jumară.

Ziarist: Păi m-ați făcut gras şi acum….

Petre Daea: Nu v-am făcut gras, vă fac cum sunteţi.