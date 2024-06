Niciun român în Consiliul Local Sfântu Gheorghe, „pentru prima dată în ultimii 100 de ani”. Primarul UDMR propune constituirea unui consiliu consultativ

Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, a anunțat că după scrutinul de duminică, pentru prima dată în ultimii 100 de ani, niciun român nu a fost ales în Consiliul Local Sfântu Gheorghe. UDMR a câștigat toate cele 21 de locuri. Restul partidelor nu au obținut suficiente voturi cât să treacă pragul.

UDMR a câștigat toate locurile în Consiliul Local Sfântu Gheorghe. Primarul vrea un consiliu consultativ

Potrivit rezultatelor postate pe site-ul rezultatevot.ro, UDMR a obținut 78,84% din voturi, PSD – 4,8%, USR – 4,44%, AUR – 3,71%, PNL – 3,28%, iar celelalte două formaţiuni maghiare, Alianţa Maghiară din Transilvania şi Forţa Civică Maghiară, sub 3%.

„Asta înseamnă că pentru prima dată din ultimii 100 de ani, în Consiliul Local din municipiul Sfântul Gheorghe se pare că vor fi doar consilier de la UDMR”, a declarat primarul Antal Arpad, citat de

Acesta, la rândul său, a câștigat al cincilea mandat de primar, cu 83% din voturi.

Antal Arpad a mai susținut că va propune partidelor democratice să accepte să formeze un consiliu consultativ: „Sunt îngrijorat de acest lucru, că nu intră partide româneşti în Consiliul Local. Nu cred că este un lucru normal ca o comunitate atât de mare, de peste 20% dintr-un oraş, să nu fie reprezentată în Consiliul Local. Tocmai de aceea în cursul acestei după-amiezi o să caut acele persoane care au fost pe primele locuri pe listele celor trei partide democratice – USR, PSD şi PNL şi o să le invit să formeze un consiliu consultativ lângă Consiliul Local. O să vedem cum o să denumim acest for, dar îmi doresc să am un dialog cu aceste şase persoane şi înainte de a lua decizii importante pentru oraş, fie că vorbim de buget, fie că vorbim de decizii care privesc instituţii de învăţământ, de cultură şi aşa mai departe, o să mă consult cu aceste persoane ori de câte ori este nevoie, pentru că îmi doresc să existe totuşi un dialog instituţional între Primărie şi reprezentanţii comunităţii româneşti”

Preşedintele USR Covasna a respins propunerea primarului Antal Arpad

Preşedintele USR Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, a transmis că mulţumeşte primarului pentru ofertă, dar va declina invitaţia: „Ce se va întâmpla cu noi în viitorul apropiat, după această înfrângere, va fi o decizie personală, iar despre asta vom vorbi la momentul potrivit. Mă bucură să am orice conversaţie constructivă, oricând, oriunde, care este în beneficiul comunităţii, dar spun aici şi acum că mulţumim pentru oferta primită prin intermediul mass-mediei de a participa la consiliul consultativ care urmează să se înfiinţeze lângă Consiliul Local, cu rol pur consultativ, dar eu, cu respect, o să declin această invitaţie”.

„Se pare că noi, românii din Sfântu Gheorghe, nu înţelegem ce avem de făcut. Din păcate, voturile s-au împărţit între partide. Şi pe mine mă doare, nu îmi convine situaţia. Eu am spus de mai multe ori că e nevoie de o strategie, că nu trebuie să mai repetăm greşeala de acum patru ani când am obţinut un singur loc de consilier local şi că e nevoie de o listă comună de candidaţi. Chiar eu am iniţiat de două ori aceste discuţii, teoretic au fost de acord, dar practic nu s-a concretizat”, a afirmat și Olimpiu Floroian, preşedintele PNL Covasna.