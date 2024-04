Nicușor Dan, despre bătălia cu Gabriela Firea, pentru Primăria Capitalei: E a treia oară deja. Lupta se dă în continuare între mine și Cristian Popescu Piedone (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, , a fost prezent în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, unde a vorbit despre

Edilul a ținut să precizeze că, așa cum arată sondajele acum, lupta se dă în continuare între el și Cristian Popescu Piedone.

Nicușor Dan a fost întrebat ce părere are despre Gabriela Firea și dacă i-a fost dor de ea în campanie.

“Ne cunoaștem, e a treia oară deja.

În sondaje, știți că eu am făcut un sondaj pe care l-am făcut public acum 2-3 zile, și am mai făcut public un sondaj în urmă cu circa o lună, și din sondajul ăla am dat un singur slide, ceea ce părea varianta mai probabilă, atunci, eu, Piedone, Burduja, și mai era un slide, care era eu, Piedone, Gabriela Firea și în slide-ul ăla rezultă că din bazinul PSD, stânga PSD, Cristian Popescu Piedone ia mai mult decât Gabriela Firea.

Din bazinul ăsta, PSD stânga, Cristian Popescu Piedone ia mai mult, deci lupta se dă în continuare între mine și Cristian Popescu Piedone”.